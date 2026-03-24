Sefin realizará mañana tercera subasta de bonos por L3,600 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) realizará el miércoles 25 de marzo la tercera subasta pública de bonos gubernamentales de 2026 por la suma de 3,600 millones de lempiras. El monto programado para el primer trimestre es colocar 10,000 millones de lempiras para financiar el presupuesto del presente ejercicio fiscal, de los que se han emitido L6,382 millones. Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) revela que la primera subasta de bonos domésticos se desarrolló el pasado 25 de febrero, en la que se ofreció 4,000 millones de lempiras, se demandaron L6,204.7 millones y se adjudicó L4,000 millones a tasa de interés promedio ponderado de 10.83%.

La segunda subasta se realizó el pasado 11 de marzo cuando se ofertaron 2,500 millones de lempiras y se demandaron L4,064.3 millones, adjudicándose L2,382.4 millones, a una tasa de interés promedio ponderado de 11.76%, de acuerdo con el BCH. Para la tercera subasta de bonos del gobierno de Honduras, la Sefin ofrece 400 millones de lempiras a tres años y a una tasa de 9.10% y L1,700 millones a siete años a una tasa de 11.30%. También se ofrecerán 300 millones de lempiras a 10 años y a una tasa de interés de 12%, así como L1,200 millones a 15 años y a una tasa de 12.20%. Para 2026, el plan de financiamiento interno que las autoridades de la Sefin presentaron a los inversionistas contempla 27,599.6 millones de lempiras en nueva deuda interna para financiar el presupuesto de la administración central por L272,107.7 millones, con una ejecución acumulada de 23.12%.