"Esta resolución representa un avance en el desarrollo de un proceso judicial que reviste especial importancia para el país, no solamente por la investidura de quien está sometido a la justicia, sino por la naturaleza de los hechos denunciados, relacionados con actuaciones que constituyen graves afrentas contra la libertad de prensa, libertad de expresión y ejercicio del periodismo", expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La reacción surge luego que este miércoles la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, por unanimidad, confirmó el acto procesal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas.

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ( Asopodehu ) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos ( Joprodeh) celebró este 25 de noviembre la ratificación del auto de formal procesamiento contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández , luego de desestimar el recurso de apelación presentado por su defensa.

"Este caso debe avanzar hasta llegar a una condena ejemplar contra el general Roosevelt Hernández y que nunca más los hechos se repitan", agregan al tiempo de exigir mayor transparencia en el proceso.

Asimismo instaron al Poder Judicial para que los recursos interpuestos en el caso, y en otros similares, sean resueltos diligentemente y con celeridad para que la justicia no sea retardada con recursos dilatorios.

ASOPODEHU – JOPRODEH

CON RECURSOS DILATORIOS LA JUSTICIA SE RETARDA Y PERMANECE A OSCURAS ANTE LA SOCIEDAD

La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), ante la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que por unanimidad confirmó el auto de formal procesamiento contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, luego de desestimar el recurso de apelación presentado por su defensa, expresamos lo siguiente:

Consideramos que esta resolución representa un avance en el desarrollo de un proceso judicial que reviste especial importancia para el país, no solamente por la investidura de quien está sometido a la justicia, sino por la naturaleza de los hechos denunciados, relacionados con actuaciones que constituyen graves afrentas contra la libertad de prensa, libertad de expresión y ejercicio del periodismo.

Hacemos un llamado al Poder Judicial para que los recursos interpuestos dentro de este y otros procesos judiciales sean resueltos con la debida diligencia y dentro de los plazos establecidos. Los mecanismos de impugnación son garantías legítimas del debido proceso, pero no pueden convertirse en instrumentos para distraer, obstaculizar o prolongar injustificadamente la administración de justicia. La utilización abusiva de los recursos legales para provocar retrasos o favorecer escenarios de evasión de responsabilidades termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y alimentando la impunidad.

Asimismo, demandamos que esta nueva etapa procesal se desarrolle bajo condiciones de publicidad y transparencia reales, de manera que la sociedad pueda conocer el desarrollo del proceso, las actuaciones judiciales que legalmente sean públicas y los elementos que permitan comprender el fondo de los hechos sometidos a conocimiento de los tribunales. No basta con que un proceso sea formalmente público; debe existir una verdadera posibilidad de escrutinio ciudadano, sin restricciones injustificadas ni opacidad institucional.

Este caso debe avanzar hasta llegar a una condena ejemplar contra el general Roosevelt Hernández y que nunca más los hechos se repitan.

También debe representar una oportunidad para establecer un precedente claro: ningún cargo, jerarquía militar o posición de poder puede situarse por encima de la justicia, ni puede utilizarse para intimidar, limitar o menoscabar el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.

Desde ASOPODEHU y JOPRODEH creemos firmemente que la sociedad hondureña no necesita procesos que se prolonguen indefinidamente ni resoluciones que terminen perdiéndose entre recursos y formalidades. Necesita justicia oportuna, transparente y sin privilegios. Los abusos de poder deben investigarse, los hechos deben castigarse y la justicia debe llegar, sin dilaciones ni excepciones.