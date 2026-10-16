Defensores de DDHH denuncian hostigamiento tras exigir agilizar proceso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Las organizaciones Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) denunciaron una campaña de hostigamiento contra sus integrantes, luego de solicitar que se agilice el proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández. En un pronunciamiento público, ambas organizaciones defendieron su participación en el caso y señalaron que presentar escritos ante las instancias correspondientes y observar procesos judiciales son mecanismos legítimos de participación ciudadana y vigilancia de los derechos humanos. Asimismo, condenaron los señalamientos atribuidos al abogado Darwin García, defensor de Hernández, quien habría calificado sus actuaciones como una supuesta “injerencia externa”.

Las organizaciones también reiteraron sus cuestionamientos sobre presuntos acuerdos entre sectores políticos, la cúpula militar y actores del sistema de justicia, que calificaron como “pactos oscuros bajo la mesa”. Según el comunicado, estas actuaciones buscarían silenciar las denuncias y favorecer la impunidad en casos relacionados con presuntos abusos contra periodistas, comunicadores sociales y ciudadanos.Denuncian vigilancia cerca de sus instalaciones y viviendas Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ASOPODEHU y JOPRODEH manifestaron su preocupación por presuntos actos de vigilancia contra sus integrantes desde el inicio del juicio contra el exjerarca militar. Entre los hechos denunciados mencionaron el uso de luces infrarrojas dirigidas hacia la sede de JOPRODEH y la presencia reiterada de patrullas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) cerca de la residencia de Dina Meza, directora ejecutiva de ASOPODEHU. Las organizaciones no solo cuestionaron estos hechos, sino que advirtieron sobre el impacto que, a su criterio, podrían tener en el trabajo de defensa de los derechos humanos y la vigilancia de los procesos judiciales.