Una mujer muerta y alrededor de ocho personas heridas se registraron este domingo 29 de noviembre en Comayagüela, luego de que un taxi, presuntamente robado y fuera de control, embistiera a transeúntes y puestos de venta a su paso.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer que perdió la vida en el siniestro fue identificada como Sully Suyapa Fúnez, de 62 años, quien se encontraba "realizando las compras de la semana", cuando fue embestida por el vehículo.
El Cuerpo de Bomberos informó a través de sus canales que recibió el reporte de la tragedia al filo de las 2:10 de la tarde. Tras la alerta, enviaron a tres unidades a la tercera avenida de Comayagüela, donde ocurrió el desastre.
En las imágenes se observa a miembros de los diferentes cuerpos de socorro atendiendo a los heridos.
El reporte indica que el accidente habría sido causado por un delincuente que perdió el control de la unidad presuntamente robada.
Comerciantes de la zona manifestaron que el sospechoso huía en el taxi y que estaría bajo los efectos de sustancias. Las versiones aún no han sido corroboradas por las autoridades, sin embargo, el individuo que estaba siendo "linchado por vendedores", ya está bajo custodia policial para efectos de investigación.
De momento, la identidad del señalado no ha sido revelada. Se espera que las autoridades brinden mayores detalles al respecto en las próximas horas.
Por otra parte, las personas que resultaron con lesiones tuvieron que ser movilizadas a la sala de emergencias del Hospital Escuela, en Tegucigalpa.
Según los últimos reportes, los primeros heridos que llegaron al centro asistencial estaban fuera de peligro, sin embargo, otros que también fueron movilizados en ambulancia iban en un estado "más delicado".
Las identidades de las personas heridas tampoco han sido proporcionadas hasta ahora, pero se espera que las autoridades del centro asistencial brinden esta información y la actualización de su estado de salud.
La escena tras el accidente fue caótica. Además de la víctima mortal, varios puestos quedaron destrozados tras el fuerte impacto. Personas se aglomeraron en la zona para presenciar los trabajos de socorro.
Agentes de la Dirección Policial de Vialidad y Transporte (DNVT) también se encuentran en la zona donde quedó la unidad. Mientras tanto, se dio a conocer que el señalado será puesto ante las instancias correspondientes para que responda por esta nueva tragedia vial que enluta a una familia hondureña.