Julio César Zelaya, hermano menor del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, se encuentra en medio de un complejo momento tras el accidente vial ocurrido en la cuesta de la Virgen, donde se vio involucrado el vehículo que conducía. Aquí lo que se sabe.
El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que el Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra su hermano menor y manifestó que, como familia, respetarán el proceso judicial y permitirán que la justicia determine las responsabilidades.
Juan Diego Zelaya expresó que acompañarán a Julio César durante este difícil momento, pero aseguró que confía en que se aplique la ley y se respete el debido proceso. Aquí el momento en que era rescatado.
El edil capitalino manifestó que el hecho representa un momento doloroso para su familia, debido a las consecuencias del accidente en el que 10 personas perdieron la vida.
Tras el accidente en la cuesta de la Virgen, las autoridades dieron a conocer el resultado de la prueba de alcoholemia practicada a Julio César Zelaya, la cual registró cero.
Las imágenes del accidente muestran las condiciones en las que quedó el automóvil que conducía Julio César Zelaya luego de la colisión con el autobús de Transportes Carolina.
. El vehículo particular quedó con severos daños tras el impacto ocurrido en la cuesta de la Virgen, donde también se precipitó el autobús de Transportes Carolina hacia un abismo.
Elementos de la Cruz Roja Hondureña participaron en las labores de rescate de Julio César Zelaya, quien quedó atrapado en el automóvil involucrado en el accidente. Las imágenes documentaron el momento en que los socorristas trabajaron para auxiliar y rescatar a Julio César Zelaya del vehículo accidentado en la cuesta de la Virgen.
Después de ser rescatado por los equipos de emergencia, Julio César Zelaya fue trasladado para recibir atención médica. Su hermano Juan Diego describió el momento que atraviesa como doloroso y complejo.
El Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra Julio César Zelaya, por lo que corresponderá a las autoridades competentes desarrollar el proceso y determinar las responsabilidades que legalmente procedan.
Juan Diego Zelaya pidió oraciones por el alma de las personas fallecidas en el accidente y por sus familias, para que encuentren paz y consuelo, al tiempo que expresó su confianza en una investigación imparcial y transparente.
La prueba de alcoholemia practicada a Julio César Zelaya registró cero, en contraste con versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de alcohol.