Con el apoyo de una grúa fue retirado el bus de Transportes Carolina que cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros en la cuesta de la Virgen, luego de colisionar con una camioneta, mientras transitaba a la altura del kilómetro 95. La tragedia cobró 10 vidas. Así fue la operación para retirar los escombros.
Las labores para recuperar la unidad comenzaron una vez que los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de las víctimas y poner a salvo a los pasajeros que resultaron heridos en el accidente.
Algunos de los heridos habían quedado atrapados por lo que la jornada de rescate duró hasta pasado el mediodía. El accidente registró al filo de las 8 de la mañana cuando la unidad de transporte iba de Tegucigalpa hacia La Esperanza.
Para recuperar a los heridos y los cuerpos de las víctimas mortales fue necesario unir fuerzas pues con lazos y cuerdas fueron subido uno a uno en camillas.
El bus quedó sobre una ladera, a unos 15 metros de la carretera, después de precipitarse por un abismo de aproximadamente 100 metros tras impactar contra la camioneta BMW negra.
Una grúa fue necesaria para levantar y asegurar el autobús de Transportes Carolina, debido a las condiciones del terreno y la posición en la que quedó la unidad tras el accidente.
Las maniobras para sacar el autobús del abismo se extendieron durante una larga jornada, mientras los equipos trabajaban para retirar la pesada unidad de la pendiente.
El vehículo permaneció durante varias horas en la ladera, a unos 15 metros de la carretera, hasta que fue posible realizar las maniobras necesarias para levantarlo y extraerlo del lugar, mientras el tránsito en la carretera fue paralizado.
Fue hasta horas de la tarde que los equipos lograron retirar el bus del sitio donde había quedado y posarlo sobre la carretera evidenciado por fin la magnitud del impacto en su parte delantera.
Con ayuda de maquinaria especializada, el autobús fue levantado de la pendiente y preparado para su traslado, después de una extensa jornada de labores de recuperación.
El retiro de la unidad requirió varias horas de trabajo debido a la profundidad del abismo y a las condiciones del terreno donde quedó el automotor, finalmente fue enganchado a un cabezal para su traslado.
El teaslado de la unidad se realizó cuando comenzaba a caer la noche, hacia La Esperanza, Intibucá. La carretera, que permaneció congestionada durante gran parte del día debido al accidente y las labores de rescate, finalmente quedó despejada tras el retiro del autobús.