El fallecimiento de la menor ha causado gran consternación en Gracias, Lempira, sobre todo porque estaría graduándose de preescolar, según compartió una persona cercana a la familia a través de redes sociales. "Y pensar que hoy era su graduación, tenía toda una vida por delante... Dios te reciba en sus brazos, mi niña", dice parte del texto, adjunto a esta fotografía pre-graduación.