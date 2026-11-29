Criminales le arrebataron la vida a la pequeña Emma Espinoza, de apenas cinco años de edad, luego de un ataque armado dirigido contra su familia, donde sus padres resultaron heridos de gravedad. El crimen se registró en los últimos días en la aldea Catulaca, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. Hoy era su graduación de preescolar. Esto se sabe.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres desconocidos y armados llegaron hasta la vivienda de la familiar y abrieron fuego contra los ocupantes.
Emma perdió la vida a causa de las heridas de bala, según testigos, se encontraba durmiendo cuando ocurrió la tragedia.
Durante el ataque armado también resultó herida de gravedad la madre de Emma, identificada preliminarmente como Maribel Rosales.
El padre de la menor, quien también resultó herido fue identificado hasta ahora como Vicente Espinoza.
Tras el atentado, ambos tuvieron que ser trasladados hacia la sala de emergencias del Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempiras, donde pasaron la noche custodiados por agentes de la Policía Nacional.
De momento, la condición de salud de los heridos es reservada, hasta anoche se manejaba que "iban graves" a causa de la balacera.
Allegados de la familia y pobladores se apersonaron a las afueras del centro asistencial, esperando por noticias positivas en medio de la tragedia.
Se desconoce si los padres de Emma ya fueron notificados de que no logró sobrevivir al ataque armado.
El fallecimiento de la menor ha causado gran consternación en Gracias, Lempira, sobre todo porque estaría graduándose de preescolar, según compartió una persona cercana a la familia a través de redes sociales. "Y pensar que hoy era su graduación, tenía toda una vida por delante... Dios te reciba en sus brazos, mi niña", dice parte del texto, adjunto a esta fotografía pre-graduación.
Hasta ahora no se ha establecido el móvil del crimen ni el paradero de los homicidas, por lo que se espera que las autoridades investiguen qué fue lo que pasó.
Mientras tanto, Lempira llora la muerte de la pequeña Emma, a quien sus familiares, allegados y demás seres queridos le tendrán que dar el último adiós por la ola de violencia que existe en el país y que sigue enlutando a más familias hondureñas sin respuestas efectivas de Seguridad.