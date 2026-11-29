El cuerpo sin vida de una joven, de entre 18 y 20 años, fue encontrado la mañana de este domingo 29 de noviembre entre matorrales en las inmediaciones de la aldea Nueva Aldea, cerca del anillo periférico, en el sector de Mateo y Las Tapias, en la capital.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima vestía un vestido negro y tenis blancos cuando fue localizada en la zona, donde su cadáver permanecía entre la vegetación.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la joven, por lo que se desconoce su nombre y otros datos que permitan conocer quién era.
El hallazgo generó consternación entre las personas que se encontraban en las cercanías. En imágenes captadas por EL HERALDO se observa a varias personas llorando cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo, presuntamente familiares de la víctima.
Personal de Medicina Forense llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar con los procedimientos correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarán los análisis necesarios para determinar las circunstancias de su muerte.
Por ahora, no se tienen mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni cuánto tiempo llevaba la joven en el lugar donde fue encontrada.
Tampoco se ha confirmado si presentaba heridas visibles o señales de violencia, por lo que las circunstancias del hallazgo continúan sin esclarecerse.
Se espera que el reporte de Medicina Forense permita establecer la causa de muerte y aportar información que contribuya a identificar a la víctima.
Mientras tanto, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar qué ocurrió con la joven y establecer si su muerte está relacionada con un hecho criminal.