Dennis Almendares, de 38 años, fue asesinado la noche del sábado 28 de noviembre en el estadio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, luego de participar en un partido de fútbol entre creadores de contenido.
El fallecido era conocido en redes sociales por compartir videos y realizar transmisiones en vivo en TikTok, donde interactuaba con otros creadores de contenido mediante dinámicas conocidas como batallas.
En sus plataformas digitales había construido una comunidad de más de 2,000 seguidores y acumulaba más de 15,000 me gusta. Sus publicaciones alcanzaban más de 40,000 reproducciones, lo que le permitió ganar visibilidad entre los usuarios de esta red social.
Días antes de su muerte, Almendares había utilizado sus redes sociales para invitar a sus seguidores a acompañarlo a un encuentro deportivo contra un equipo de tiktokers nicaragüenses.
El partido tenía un propósito benéfico, pues los fondos estaban destinados a apoyar a un menor de edad. Por esa razón, el creador de contenido había compartido varios videos para motivar a las personas a asistir y respaldar la actividad.
Sin embargo, lo que debía ser una jornada deportiva terminó en tragedia. Después de disputar el encuentro, Almendares se dirigió hacia su vehículo para guardar sus pertenencias, momento en que fue atacado a disparos.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría sido esperado por sus atacantes cuando se disponía a llegar a su automóvil. Las circunstancias del crimen y la identidad de los responsables todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.
Entre las hipótesis preliminares figura un posible robo como móvil del asesinato, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades tampoco han establecido las razones detrás del ataque.
Uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue un video que había publicado días antes de morir, en el que utilizó la canción Entre perico y perico, cuya letra incluye una frase relacionada con la muerte y el deseo de vivir otro amanecer: "La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder".
Tras conocerse el asesinato, sus seguidores expresaron tristeza y consternación en las redes sociales. En los comentarios de sus publicaciones lamentaron su muerte y exigieron justicia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.