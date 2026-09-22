Tras apelación: Organizaciones denuncian demora en proceso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron demora en el proceso judicial contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, imputado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales en perjuicio de cuatro periodistas.
El proceso permanece a la espera de una resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán sobre el recurso presentado por la defensa de Hernández contra el auto de formal procesamiento dictado en audiencia inicial.
No obstante, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, señaló que el retraso en la resolución mantiene estancado el avance del proceso judicial.
“Hemos visto demasiadas señales de que este caso se quiere llevar al baúl del olvido y de la impunidad, lo vimos desde la emisión del requerimiento fiscal, que no se liberaba a tiempo. Posteriormente, la audiencia de imputado tuvo muchos traspiés y ocurrieron demasiadas acciones para que no se llevara a cabo la audiencia inicial”, aseguró.
Además, Meza advirtió que una eventual falta de avances en el proceso "tendría repercusiones para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión".
“Creemos que la justicia no debe caminar como la tortuga, en este caso la democracia está en juego; la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son de pilares fundamentales ya que los periodistas son importantísimos en esta democracia”, aseveró.
Defensa busca revertir el proceso
Tras el auto de formal procesamiento contra Hernández, su defensa legal interpuso un recurso de apelación, y solicitó que se revoque la resolución para que se dicte un sobreseimiento definitivo.
La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán admitió el recurso el pasado 8 de septiembre, desde entonces, el expediente permanece a la espera de la resolución que determinará si se mantiene el procesamiento o si la petición de la defensa modifica el rumbo del proceso.
Es decir, Hernández, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, se defiende en libertad y permanece sujeto a medidas cautelares que le prohíben salir del país y comunicarse con los periodistas afectados.
Sobre el caso
El proceso contra Hernández se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando el medio institucional de las Fuerzas Armadas publicó una edición titulada “Sicarios de la verdad”.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó los elementos que, según su acusación, están relacionados con las publicaciones y mensajes dirigidos contra los cuatro periodistas.
A partir de esa publicación y otros señalamientos, el Ministerio Público promovió un requerimiento fiscal contra el exjefe militar por los delitos que ahora son objeto del proceso judicial.