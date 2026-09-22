Tras apelación: Organizaciones denuncian demora en proceso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron demora en el proceso judicial contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, imputado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales en perjuicio de cuatro periodistas.

El proceso permanece a la espera de una resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán sobre el recurso presentado por la defensa de Hernández contra el auto de formal procesamiento dictado en audiencia inicial.

No obstante, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, señaló que el retraso en la resolución mantiene estancado el avance del proceso judicial.

“Hemos visto demasiadas señales de que este caso se quiere llevar al baúl del olvido y de la impunidad, lo vimos desde la emisión del requerimiento fiscal, que no se liberaba a tiempo. Posteriormente, la audiencia de imputado tuvo muchos traspiés y ocurrieron demasiadas acciones para que no se llevara a cabo la audiencia inicial”, aseguró.

Además, Meza advirtió que una eventual falta de avances en el proceso "tendría repercusiones para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión".

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“Creemos que la justicia no debe caminar como la tortuga, en este caso la democracia está en juego; la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son de pilares fundamentales ya que los periodistas son importantísimos en esta democracia”, aseveró.