Por recurso de apelación: Suspenden audiencia preliminar contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia preliminar contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, fue suspendida este lunes -14 de septiembre- tras un recurso de apelación contra la resolución de auto de formal procesamiento dictada en su contra.

El recurso de apelación fue presentado el viernes 4 de septiembre, donde la defensa cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial, con el recurso, los abogados de Hernández buscan que la Corte de Apelaciones revise la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe de las Fuerzas Armadas.

Darwin García, abogado defensor de Hernández, confirmó que el proceso se encuentra paralizado y señaló que "esperan una revisión de la resolución bajo el principio de legalidad y con apego a las garantías procesales".

“La audiencia no se puede llevar a cabo por la interposición de este recurso de apelación, por tal razón, está paralizado el proceso, habría que esperar qué es lo que resuelve la Corte de Apelaciones en relación con nuestra impugnación, que hemos presentado en tiempo y forma”, aseguró García.