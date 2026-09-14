Por recurso de apelación: Suspenden audiencia preliminar contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia preliminar contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, fue suspendida este lunes -14 de septiembre- tras un recurso de apelación contra la resolución de auto de formal procesamiento dictada en su contra.
El recurso de apelación fue presentado el viernes 4 de septiembre, donde la defensa cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial, con el recurso, los abogados de Hernández buscan que la Corte de Apelaciones revise la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe de las Fuerzas Armadas.
Darwin García, abogado defensor de Hernández, confirmó que el proceso se encuentra paralizado y señaló que "esperan una revisión de la resolución bajo el principio de legalidad y con apego a las garantías procesales".
“La audiencia no se puede llevar a cabo por la interposición de este recurso de apelación, por tal razón, está paralizado el proceso, habría que esperar qué es lo que resuelve la Corte de Apelaciones en relación con nuestra impugnación, que hemos presentado en tiempo y forma”, aseguró García.
El abogado también sostuvo que la objeción fue promovida ya que consideran una vulneración de derechos fundamentales y garantías de la defensa durante el proceso.
Además rechazó que la presentación del recurso tenga como finalidad retrasar el proceso, y sostuvo que se trata de un mecanismo "previsto por la ley para que una persona sometida a un proceso penal pueda cuestionar aquellas resoluciones que considere contrarias a sus intereses y solicitar su revisión ante un tribunal superior".
Proceso judicial
Roosevelt Hernández, quien fue jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 2023 y 2025, enfrenta un proceso judicial por los delitos de incitación a la discriminación agravada y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Wong Arévalo y José Adán López.
Sin embargo, el proceso contra Hernández se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando el medio institucional de las Fuerzas Armadas publicó una edición titulada “Sicarios de la verdad”.