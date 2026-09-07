Fiscalía también apela el sobreseimiento definitivo de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II. El ente acusador del Estado solicitó que se revoque la resolución judicial y que, en su lugar, se dicte un auto de formal procesamiento contra Hernández, quien enfrentó acusaciones por los delitos de lavado de activos y fraude. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, aseguró que la presentación de los recursos se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre, y explicó que "la petición seguirá el procedimiento establecido". "Se dio por recibido los recursos de apelación de los entes acusadores del Estado, que solicitan se revoque el sobreseimiento definitivo y piden que se le dicte un auto de formal procesamiento", aseguró Silva.

Tras la recepción de los recursos, el equipo de defensa técnica de Hernández tendrá un plazo de tres días, es decir, hasta el miércoles 9 de septiembre, para dar una respuesta a la apelación.

Supuesta sustracción de fondos públicos

Más temprano, la Procuraduría General de la República (PGR) también había apelado el fallo e informó que el caso Pandora II está relacionado con la supuesta sustracción de 288 millones de lempiras durante el período 2010-2014. Según la institución, los fondos fueron manejados mediante convenios suscritos entre las fundaciones Dibattista, Todos Somos Honduras y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La PGR señaló que una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) estableció indicios de responsabilidad penal al determinar que los recursos no fueron destinados a los proyectos sociales para los cuales habían sido asignados. Además, la institución aseguró que las pericias financieras y transaccionales realizadas por el Ministerio Público determinaron que al menos 62 millones de lempiras fueron utilizados en la campaña política del expresidente Hernández. Estos elementos forman parte de los argumentos expuestos en torno al caso y ahora serán considerados dentro del proceso de apelación contra el sobreseimiento definitivo.

Sobreseimiento definitivo