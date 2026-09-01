¿Por qué fue sobreseído JOH, acusado de fraude y lavado de activos?

Este martes -1 de septiembre- el proceso judicial que enfrentaba Juan Orlando Hernández culminó con un sobreseimiento definitivo, recibiendo una carta de libertad, ¿a qué se debe la decisión? Más detalles a continuación.
Desde el pasado 12 de agosto se vino desarrollando la audiencia inicial contra el expresidente Hernández, quien que arribó al país el 19 de julio procedente de Estados Unidos. En EE UU estuvo preso por delitos relacionados al narcotráfico, en diciembre de 2025 fue indultado por el mandatario Donald Trump.
Sin embargo, Hernández Alvarado tenía cuentas pendientes con la justicia hondureña, al ser acusado de participar en un esquema de corrupción denominado "Caso Pandora II", según investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).
La audiencia inicial ha sido tardada ante las decenas de medios de prueba por parte de la Fiscalía y del equipo legal del exmandatario, hasta que finalmente concluyó este martes con un sobreseimiento definitivo.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que "luego de la valoración en cuanto a los delitos de lavado de activos y fraude, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero para campaña política y se dicta sobreseimiento definitivo".
Silva agregó que el sobreseimiento también responde a que "no se encontró pruebas de complicidad, engaño o dolo".
Al salir del tribunal junto a su defensa legal, Hernández dijo que desde días atrás estaba seguro de que el juez daría una resolución a su favor.
"Claro que mirábamos que este iba a ser el resultado porque no había sustento", afirmó Hernández, quien desde entonces ha sostenido que es inocente de las imputaciones.
"Ya un juez natural y una corte de apelaciones designada de magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia había dicho lo mismo que hoy ha dicho el juez", añadió.
Con estas declaraciones coincidió su abogado Félix Ávila, quien declaró que "estábamos conscientes plenamente de que en esa acusación no había ningún cargo, nada que pudiese involucrar a Juan Orlando".
Hernández adelantó que buscará recuperar sus propiedades que fueron incautadas, las cuales a su criterio, fueron objeto de "vandalismo".
Las indagaciones de la Uferco apuntaban que del desvío de 288 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Finanzas (Sefin) y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), alrededor de 62 millones fueron usados para financiar la campaña presidencial de JOH. Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar en la audiencia inicial los indicios de este imputación.