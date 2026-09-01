¿Por qué fue sobreseído JOH, acusado de fraude y lavado de activos?

Las indagaciones de la Uferco apuntaban que del desvío de 288 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Finanzas (Sefin) y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), alrededor de 62 millones fueron usados para financiar la campaña presidencial de JOH. Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar en la audiencia inicial los indicios de este imputación.