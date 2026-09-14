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"Maluma" y "El Colocho" son detenidos por múltiples robos cometidos en la capital

Los dos detenidos fueron denunciados por una mujer que fue víctima de un robo con violencia, unas horas atrás de la captura

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 13:42
Maluma y El Colocho son detenidos por múltiples robos cometidos en la capital

Los dos jóvenes fueron arrestados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el barrio El Edén.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Señalados de perpetrar múltiples robos utilizando violencia e intimidación contra sus víctimas, dos supuestos delincuentes fueron capturados cerca del casco histórico de la capital de la República.

Se trata de Aarón Enrique Castillo Chacón, de 28 años de edad, conocido con el seudónimo de "Maluma" y Selvin Gustavo Vigil Laínez, de 23 años, apodado "El Colocho", ambos originarios y residentes en esta ciudad.

La aprehensión de los presuntos ladrones se produjo de manera infraganti en el barrio El Edén, por agentes del Departamento Contra Delitos Comunes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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Denuncia

De acuerdo al informe preliminar, a los ahora detenidos se les vincula a un hecho delictivo suscitado en las últimas horas, donde intentaron despojar de sus pertenencias a una testigo.

Al tener conocimiento de lo sucedido, los agentes de investigación realizaron las diligencias respectivas, logrando identificar y ubicar a Aarón Castillo y Selvin Vigil, en el barrio El Edén.

El modus operandi de los sospechosos es hacer el seguimiento a las potenciales víctimas con el propósito de quitarles sus pertenencias a toda costa. Los detectives verificaron en los archivos criminales de la Policía Nacional, que los dos arrestados tienen antecedentes policiales por el delito de robo.

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Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Podrían enfrentar cargos penales por el delito de robo con violencia o intimidación en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de una testigo protegida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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