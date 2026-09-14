"Maluma" y "El Colocho" son detenidos por múltiples robos cometidos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Señalados de perpetrar múltiples robos utilizando violencia e intimidación contra sus víctimas, dos supuestos delincuentes fueron capturados cerca del casco histórico de la capital de la República.

Se trata de Aarón Enrique Castillo Chacón, de 28 años de edad, conocido con el seudónimo de "Maluma" y Selvin Gustavo Vigil Laínez, de 23 años, apodado "El Colocho", ambos originarios y residentes en esta ciudad.

La aprehensión de los presuntos ladrones se produjo de manera infraganti en el barrio El Edén, por agentes del Departamento Contra Delitos Comunes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).