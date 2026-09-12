Caen "Carín" y "El Pollo" por supuesto robo de motocicletas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de haber cometido un atraco, en el que despojaron de su motocicleta a un ciudadano, dos presuntos ladrones de motocicletas fueron capturados en la capital. El arresto se llevó a cabo en la colonia Altos de El Paraíso, al norte de Comayagüela, por parte de agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Los detenidos responden a los nombres de Jareth Eduardo López Moreno, de 22 años de edad, alias "Carín", y su compinche, Javier Alejandro Hernández Torres, de 19 años, apodado "El Pollo".

La acción policial se desarrolló luego de que se recibiera la denuncia del robo con violencia de una motocicleta, a la línea de emergencias 911, la noche de ayer viernes, 11 de septiembre.

El robo

Con la información brindada por el afectado, al Sistema Nacional de Emergencias 911, los agentes de investigación realizaron el seguimiento de los dos delincuentes, lográndoles dar alcance en la colonia Altos de El Paraíso. El robo se produjo a inmediaciones de la rotonda de un reconocido centro comercial ubicado en la colonia Lomas del Guijarro. Los dos sujetos despojaron al ciudadano de una motocicleta Pulsar NS 200, color blanco, utilizando la violencia e intimidación.