Caen "Carín" y "El Pollo" por supuesto robo de motocicletas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de haber cometido un atraco, en el que despojaron de su motocicleta a un ciudadano, dos presuntos ladrones de motocicletas fueron capturados en la capital.
El arresto se llevó a cabo en la colonia Altos de El Paraíso, al norte de Comayagüela, por parte de agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los detenidos responden a los nombres de Jareth Eduardo López Moreno, de 22 años de edad, alias "Carín", y su compinche, Javier Alejandro Hernández Torres, de 19 años, apodado "El Pollo".
La acción policial se desarrolló luego de que se recibiera la denuncia del robo con violencia de una motocicleta, a la línea de emergencias 911, la noche de ayer viernes, 11 de septiembre.
El robo
Con la información brindada por el afectado, al Sistema Nacional de Emergencias 911, los agentes de investigación realizaron el seguimiento de los dos delincuentes, lográndoles dar alcance en la colonia Altos de El Paraíso.
El robo se produjo a inmediaciones de la rotonda de un reconocido centro comercial ubicado en la colonia Lomas del Guijarro. Los dos sujetos despojaron al ciudadano de una motocicleta Pulsar NS 200, color blanco, utilizando la violencia e intimidación.
Al tenerlos sometidos a la impotencia, los agentes policiales les decomisaron dos motocicletas: una GXT Génesis, color rojo, y una Génesis XM200 GYB, color negro; vehícuslos que serán objeto de diligencias investigativas para determinar si tienen reporte de robo.
La DPI informó que, mediante pruebas técnicas y testificales, se logró identificar plenamente a los sospechosos como presuntos participantes en el hecho delictivo antes descrito, y que estos serían parte de una banda delictiva independiente qué opera en la zona de Comayagüela y lugares aledaños.
Jareth Eduardo y Javier Alejandro fueron remitidos a la Fiscalía de Turno para continuar con el procedimiento legal correspondiente, donde deberán responder por el delito de robo con violencia de vehículo automotor.