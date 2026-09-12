Altas temperaturas y lluvias: ¿cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este sábado -12 de septiembre- se pronostican lluvias en diferentes puntos de Honduras, pero las altas temperaturas seguirán en la mayor parte del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
De acuerdo al reporte de Copeco, este ingresará una onda tropical, la cual aumentará la nubosidad, precipitaciones y chubascos de débiles a moderados en las regiones del oriente, norte y occidente del país. Asimismo, se prevé actividad eléctrica aislada.
En el caso de las zonas del sur y centro del país, las lluvias serán débiles. De igual forma, se comunicó que el oleaje en el litoral del Caribe y del Golfo de Fonseca será de uno a tres pies de altura.
A continuación, las temperaturas máximas y mínimas para este sábado.
Temperaturas por departamento
Atlántida: temperatura mínima de 23°C y máxima de 31°C.
Colón: temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C.
Comayagua: temperatura mínima de 22°C y máxima de 33°C.
Copán: temperatura mínima de 23°C y máxima de 32°C.
Cortés: temperatura mínima de 24°C y máxima de 34°C.
Choluteca: temperatura mínima de 27°C y máxima de 41°C. Bajas probabilidades de lluvia.
El Paraíso: temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C. Bajas probabilidades de lluvia.
Francisco Morazán: temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C. Bajas probabilidades de lluvia.
Gracias a Dios: temperatura mínima de 26°C y máxima de 31°C.
Intibucá: temperatura mínima de 16°C y máxima de 25°C.
Islas de la Bahía: temperatura mínima de 26°C y máxima de 25°C.
La Paz: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.
Lempira: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.
Ocotepeque: temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C.
Olancho: temperatura mínima de 21°C y máxima de 33°C.
Santa Bárbara: temperatura mínima de 22°C y máxima de 34°C.
Valle: temperatura mínima de 22°C y máxima de 33°C. Bajas probabilidades de lluvia.
Yoro: temperatura mínima de 26°C y máxima de 41°C.