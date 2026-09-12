Altas temperaturas y lluvias: ¿cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este sábado -12 de septiembre- se pronostican lluvias en diferentes puntos de Honduras, pero las altas temperaturas seguirán en la mayor parte del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

De acuerdo al reporte de Copeco, este ingresará una onda tropical, la cual aumentará la nubosidad, precipitaciones y chubascos de débiles a moderados en las regiones del oriente, norte y occidente del país. Asimismo, se prevé actividad eléctrica aislada.

En el caso de las zonas del sur y centro del país, las lluvias serán débiles. De igual forma, se comunicó que el oleaje en el litoral del Caribe y del Golfo de Fonseca será de uno a tres pies de altura.