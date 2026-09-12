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Altas temperaturas y lluvias: ¿cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre?

Copeco pronostica lluvias y chubascos moderados para la región norte, occidental y oriental del país, pero las altas temperaturas seguirán prevaleciendo

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 07:57
Altas temperaturas y lluvias: ¿cómo estará el clima este sábado 12 de septiembre?

En Honduras siguen prevaleciendo las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, producto del fenónemo de El Niño que ha provocado consigo un estado de sequía.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Para este sábado -12 de septiembre- se pronostican lluvias en diferentes puntos de Honduras, pero las altas temperaturas seguirán en la mayor parte del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

De acuerdo al reporte de Copeco, este ingresará una onda tropical, la cual aumentará la nubosidad, precipitaciones y chubascos de débiles a moderados en las regiones del oriente, norte y occidente del país. Asimismo, se prevé actividad eléctrica aislada.

En el caso de las zonas del sur y centro del país, las lluvias serán débiles. De igual forma, se comunicó que el oleaje en el litoral del Caribe y del Golfo de Fonseca será de uno a tres pies de altura.

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A continuación, las temperaturas máximas y mínimas para este sábado.

Temperaturas por departamento

Atlántida: temperatura mínima de 23°C y máxima de 31°C.

Colón: temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C.

Comayagua: temperatura mínima de 22°C y máxima de 33°C.

Copán: temperatura mínima de 23°C y máxima de 32°C.

Cortés: temperatura mínima de 24°C y máxima de 34°C.

Choluteca: temperatura mínima de 27°C y máxima de 41°C. Bajas probabilidades de lluvia.

El Paraíso: temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C. Bajas probabilidades de lluvia.

Francisco Morazán: temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C. Bajas probabilidades de lluvia.

Gracias a Dios: temperatura mínima de 26°C y máxima de 31°C.

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Intibucá: temperatura mínima de 16°C y máxima de 25°C.

Islas de la Bahía: temperatura mínima de 26°C y máxima de 25°C.

La Paz: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.

Lempira: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.

Ocotepeque: temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C.

Olancho: temperatura mínima de 21°C y máxima de 33°C.

Santa Bárbara: temperatura mínima de 22°C y máxima de 34°C.

Valle: temperatura mínima de 22°C y máxima de 33°C. Bajas probabilidades de lluvia.

Yoro: temperatura mínima de 26°C y máxima de 41°C.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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