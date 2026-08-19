Tegucigalpa entra en alerta roja por sequía ante la falta de lluvias y abastecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central entró en alerta roja por sequía debido al deterioro de las condiciones hídricas, la reducción de las lluvias y el descenso en las reservas de los principales represas que abastecen la ciudad.

La medida fue comunicada por el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que en su reporte estableció el nivel de riesgo hídrico como alto para el municipio.

El reporte revela que Los Laureles se encuentra al 36.55% de su capacidad, mientras que La Concepción registra apenas 29.29%. Ambos embalses se mantienen dentro del rango considerado de riesgo alto, lejos de los niveles necesarios para garantizar una recuperación de las reservas.

La situación se agrava por el comportamiento de las precipitaciones. De acuerdo con la información municipal, en lo que va del período se registra 34% menos lluvia respecto al promedio de referencia de 1991-2020.

El acumulado reportado es de apenas 165 milímetros, frente a un promedio de 484.8 milímetros, lo que evidencia la magnitud del déficit de precipitaciones que enfrenta la capital.

Otro indicador que encendió las alarmas es el Índice Estandarizado de Precipitación de tres meses (SPI-3), que para agosto se ubicó en -1.95, correspondiente a una condición de sequía severa.

A esto se suman 24 días consecutivos sin lluvia significativa, una situación que limita la recuperación de las fuentes superficiales y dificulta que los embalses puedan aumentar sus reservas de agua.

La alerta es determinada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) desde el pasado martes 18 de agosto de manera indefinida. El Distrito Central forma parte de los 75 municipios del país por sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño. Además, 71 municipios permanecen en alerta amarilla y 88 en alerta verde, por tiempo indefinido.