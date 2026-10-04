Lula reconoce que el resultado en primera vuelta es "inesperado" y critica a Bolsonaro

São Paulo, Brasil.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta de los comicios es "inesperado" y aprovechó para criticar duramente a su rival Flávio Bolsonaro, quien lo aventajó por unos dos puntos.

"Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta", declaró en un céntrico hotel de la ciudad de São Paulo, después de obtener un 45,1 % de los votos frente al 47,0 % de Bolsonaro, un resultado que ninguna encuesta previa había vaticinado.

Pese a la sorpresa, el líder progresista, que disputa sus séptimas elecciones presidenciales, dijo sentirse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre, y afirmó ser "muy bueno" en el cara a cara.