Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio Público (MP), al considerar que la negativa de permitirle acceso al expediente de investigación vulnera el derecho de defensa y otras garantías constitucionales. En el escrito, presentado el 19 de noviembre, la representación legal cuestiona que la Fiscalía mantenga bajo reserva los documentos y las diligencias que sustentan los señalamientos contra Hernández. Según argumenta, esa situación le impide preparar descargos y proponer pruebas favorables. La defensa sostiene que la falta de acceso a esa información limita la posibilidad de controvertir la hipótesis fiscal antes de que el Ministerio Público adopte decisiones sobre el ejercicio de la acción penal. Entre los antecedentes expuestos, la representación legal hizo referencia a información de la Fiscalía sobre una investigación que incluye señalamientos por presunto abuso de autoridad, amenazas, coacción, violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos electorales.

El documento también menciona incidencias relacionadas con la distribución de material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Además, hace referencia a una supuesta orden para modificar informes investigativos y a expresiones atribuidas al agraviado en relación con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Asimismo, cuestionó que la narración fiscal utilice información atribuida a medios de comunicación e interpretaciones de terceros sin identificar los informes originales, sus versiones ni las fechas de modificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ver aquí el amparo presentado por Hernández

Recurso de reposición fue inadmitido

Otro de los argumentos expuestos en el escrito corresponde a un recurso de reposición que la defensa interpuso contra la negativa de entregar documentación. Según el documento, mediante la resolución RUECDE 011-26, la Jefatura de la UECDE inadmitió el recurso sin pronunciarse sobre los argumentos relacionados con el acceso al expediente. Además, la autoridad declaró que contra esa decisión no cabía ningún otro recurso. La defensa sostiene que, como consecuencia de esa determinación, la negativa integral de proporcionar la documentación quedó firme en sede fiscal.Ante esa situación, argumenta que la investigación continúa sin que Hernández conozca las fuentes, los documentos y las diligencias que respaldan las atribuciones fiscales.

Antecedentes