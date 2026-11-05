Por carga laboral, apelación del caso de Roosevelt Hernández se resolverá hasta 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de apelación presentado por la defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, permanece engavetado en la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, denunciaron defensores de los derechos humanos.

La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, informó que el recurso presentado por la defensa de Hernández contra el auto de formal procesamiento en su contra será resuelto hasta en 2027 debido a la carga laboral que enfrenta la Corte de Apelaciones.

"Hemos indagado el expediente sobre el caso Roosevelt Hernández, pero la Corte de Apelaciones dice que el caso está en estudio por mucha carga laboral, y que el recurso puede tomar dos a cuatro meses más para ser resuelto", aseguró.

Meza además manifestó preocupación ante la demora y señaló que, pese al tiempo transcurrido desde la apelación, los magistrados que conocen la causa todavía no emiten un dictamen que dé luz verde para que el proceso contra Hernández continúe.

El 7 de septiembre, un tribunal de alzada admitió la apelación presentada a favor de Hernández, contra el auto de formal procesamiento dictado en su contra luego de la audiencia inicial.

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En el recurso, la defensa cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial y pretende que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Hernández Aguilar.