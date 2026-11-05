Por carga laboral, apelación del caso de Roosevelt Hernández se resolverá hasta 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El recurso de apelación presentado por la defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, permanece engavetado en la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, denunciaron defensores de los derechos humanos.
La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asoprodehu), Dina Meza, informó que el recurso presentado por la defensa de Hernández contra el auto de formal procesamiento en su contra será resuelto hasta en 2027 debido a la carga laboral que enfrenta la Corte de Apelaciones.
"Hemos indagado el expediente sobre el caso Roosevelt Hernández, pero la Corte de Apelaciones dice que el caso está en estudio por mucha carga laboral, y que el recurso puede tomar dos a cuatro meses más para ser resuelto", aseguró.
Meza además manifestó preocupación ante la demora y señaló que, pese al tiempo transcurrido desde la apelación, los magistrados que conocen la causa todavía no emiten un dictamen que dé luz verde para que el proceso contra Hernández continúe.
El 7 de septiembre, un tribunal de alzada admitió la apelación presentada a favor de Hernández, contra el auto de formal procesamiento dictado en su contra luego de la audiencia inicial.
En el recurso, la defensa cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial y pretende que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Hernández Aguilar.
Presentan amicus curiae
No obstante, la directora de Asoprodehu recordó que el pasado 15 de octubre, defensores de derechos humanos presentaron un documento ante la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán bajo la figura jurídica de amicus curiae.
Este recurso busca aportar al tribunal argumentos jurídicos, información técnica o científica y análisis sobre el impacto social de un caso, aunque quienes lo presentan no sean parte del proceso.
Meza expresó su expectativa de que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso presentado por la defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas, ya que la decisión permitiría avanzar a la audiencia preliminar y, posteriormente, un eventual juicio oral y público.
La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán admitió el recurso interpuesto por Hernández el 8 de septiembre; desde entonces, el expediente permanece pendiente de una resolución que determinará si se mantiene el auto de formal procesamiento o si la petición de la defensa modifica el rumbo del proceso penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas.
Señalamientos contra periodistas
El Ministerio Público acusa a Roosevelt Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
La acusación surgió por publicaciones difundidas en el periódico digital de las Fuerzas Armadas. El 26 de mayo de 2025, ese medio publicó una portada en la que calificó a los tres comunicadores como “Sicarios de la Verdad” y dedicó cinco páginas a descalificarlos.
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal el 29 de julio por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa