Piden agilizar proceso contra Roosevelt y denuncian supuestos "pactos bajo la mesa"

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron este jueves 15 de octubre un escrito ante la Corte de Apelaciones en materia penal de Francisco Morazán para agilizar el proceso judicial contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, imputado por delitos en perjuicio de cuatro periodistas.

La acción fue promovida por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), que buscan contribuir al avance del expediente mediante argumentos constitucionales, legales y convencionales.

Dina Meza, directora de Asopodehu, explicó que el documento fue presentado bajo la figura jurídica de "amicus curiae", conocida como “amigo de la corte”, con el propósito de aportar elementos que permitan a los magistrados resolver oportunamente los recursos pendientes y garantizar el acceso a la justicia.

"Amicus curiae" o "amigo de la corte" es una persona física, organización o institución ajena a un litigio que participa de forma voluntaria para aportar información, opiniones jurídicas o argumentos técnicos a un juez o tribunal.

Asimismo, la defensora manifestó que las organizaciones mantienen su acompañamiento al caso debido a las implicaciones que tiene para la libertad de prensa, la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Atentos

Meza expresó su expectativa de que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso interpuesto por la defensa de Hernández, una decisión que permitiría continuar con las siguientes etapas del proceso, incluida la audiencia preliminar y un eventual juicio oral y público. Sin embargo, la representante denunció presuntos “pactos bajo la mesa” que, según sus declaraciones, buscarían obstaculizar el desarrollo del juicio y favorecer un eventual sobreseimiento del exjefe militar.

Petición

Las organizaciones reiteraron su llamado a las autoridades judiciales para que actúen con la debida diligencia y garanticen el respeto al debido proceso, tanto para el imputado como para las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad y obtener una respuesta judicial.