Condenan a exdirector de la OABI por caso de joyas desaparecidas valoradas en L1.2 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto, fue condenado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, tras acreditarse irregularidades en el traslado de bienes incautados, entre ellos joyas valoradas en 1,271,860 lempiras. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), por hechos ocurridos el 3 de agosto de 2019, cuando Ruiz Nieto se desempeñaba como titular de la institución. De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, el entonces funcionario trasladó desde las oficinas regionales de la OABI en San Pedro Sula, Cortés, hacia Tegucigalpa, Francisco Morazán, varios bienes incautados durante el operativo denominado Emperador, desarrollado en El Progreso, Yoro.

Entre los bienes trasladados se encontraban 135 lotes de joyas y 28 relojes de diferentes marcas, que permanecían bajo custodia de la institución. Sin embargo, el traslado se realizó sin cumplir el procedimiento administrativo establecido ni efectuar la entrega correspondiente a la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados (UBID), dependencia responsable de recibir, custodiar y manejar este tipo de evidencias.Cuando los bienes llegaron a Tegucigalpa y se efectuó la revisión correspondiente, se constató la desaparición de las joyas. La investigación fiscal estableció que el entonces director incumplió las disposiciones del artículo 17 del Reglamento de la OABI, que establece que las joyas y otros valores deben depositarse en una caja de seguridad de un banco o entidad financiera del sistema nacional, bajo la responsabilidad de la unidad competente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse