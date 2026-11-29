La Lima, Honduras.- Este domingo 29 de noviembre se disputaron los partidos de ida de las semifinales del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga de Ascenso de Honduras, dejando resultados importantes en la lucha por conseguir uno de los dos boletos a la gran final. En una de las llaves, Parrillas One sufrió un duro golpe en su propia casa, el estadio Luis Girón de La Lima, al caer 1-3 ante Hondupino. Óscar Salas, Janer Ortiz y Jean Maicol Berrío marcaron los goles que le dieron una importante victoria al conjunto del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso. Por los locales anotó Felipe Caballero.

Con este resultado, Hondupino llegará con ventaja al compromiso de vuelta y tendrá la oportunidad de definir la eliminatoria frente a su afición. Sin embargo, Parrillas One todavía tiene posibilidades de remontar y buscar su clasificación a la gran final. En la otra semifinal, disputada en el estadio Ángel A. Martínez de San Lorenzo, Victoria no pudo aprovechar su condición de visitante y terminó empatando 1-1 ante FAS. Yaudel Lahera consiguió el tanto del empate para el conjunto ceibeño, en un partido que dejó abierta la eliminatoria para los segundos 90 minutos. De esta manera, las dos semifinales quedaron pendientes de resolución y los cuatro equipos tendrán una última oportunidad para conseguir su boleto a la gran final del campeonato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Fecha y hora de los partidos de vuelta

Sábado 5 de diciembre: Victoria vs. FAS, en el estadio Ceibeño.. Domingo 6 de diciembre: Hondupino vs. Parrillas One, en el Estadio Raúl Moncada.

¿Qué dice el reglamento de la Liga de Ascenso?

El reglamento establece que la clasificación a finales se define tomando en cuenta los siguientes criterios: 1. El equipo que consiga más puntos en los dos partidos.

2. Si existe igualdad de puntos, se toma en cuenta la mayor cantidad de goles anotados en la serie.