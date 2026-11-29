La salida al sur de Tegucigalpa ahora cuenta con un tercer carril reversible que cambia de sentido dependiendo del horario, con el propósito de agilizar el tránsito de los conductores que ingresan y salen de la capital. Aquí los detalles.
El funcionamiento será sencillo: los dos carriles externos conservarán su circulación habitual, uno para ingresar a la ciudad y otro para salir hacia la zona sur. El único que cambiará de dirección será el carril central.
Durante las horas de la mañana, cuando aumenta la cantidad de vehículos que se desplazan hacia Tegucigalpa, el tercer carril estará habilitado para ingresar a la capital. De esta manera, los conductores tendrán dos carriles disponibles para entrar y uno para salir.
Para identificar que el carril central está habilitado, los conductores deberán prestar atención a un semáforo y a la señalización vertical elevada, que mostrarán una flecha verde indicando el sentido permitido.
Por la tarde, cuando aumenta el flujo de vehículos que salen de la ciudad, el sistema cambiará de dirección. El carril central dejará de utilizarse para ingresar a Tegucigalpa y quedará habilitado para quienes se dirijan hacia la zona sur.
En ese momento, la señalización mostrará una cruz roja para advertir que no se puede circular en el sentido de ingreso a la capital, mientras que una flecha verde del lado contrario indicará que el paso está permitido para salir.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, explicó que el cambio de sentido se realizará mediante este sistema de señalización, por lo que pidió a los conductores mantenerse atentos y respetar las indicaciones para evitar accidentes.
En la primera etapa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central tendrá equipos permanentes en la zona para orientar a los automovilistas y explicarles cómo utilizar el carril reversible. Los horarios de funcionamiento serán administrados por las autoridades municipales.
Posteriormente, el sistema está previsto para operar de manera automática mediante la tecnología instalada, según explicó Marco Tulio Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía. El proyecto contempla aproximadamente siete kilómetros.
La habilitación del tercer carril busca reducir los congestionamientos que se forman durante las horas pico y facilitar la circulación de más de 17,000 vehículos que transitan por este sector, utilizado diariamente por habitantes de la zona sur de la capital.