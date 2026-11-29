Reconocido tiktoker hondureño fue asesinado en partido de fútbol. Revelan su identidad y la hipótesis del crimen.
Dennis Almendares, conocido popularmente como «El Flaco de Morazán», fue asesinado a disparos la noche del sábado 28 de noviembre en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
El creador de contenido hondureño, de 38 años, había participado en un encuentro de fútbol junto a otros influencers y creadores de contenido.
Según las versiones preliminares, el ataque ocurrió cuando había terminado de disputar el segundo tiempo y se dirigió hacia su vehículo para guardar sus implementos deportivos.
En ese momento, varios sujetos desconocidos lo habrían interceptado y le dispararon en reiteradas ocasiones.
Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, cerca del muro perimetral del recinto deportivo y de una camioneta gris.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible asalto como móvil del crimen, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente.
La noticia provocó consternación entre las personas que compartieron con él durante la actividad deportiva.
Dennis era originario de Morazán, departamento de Yoro, y había ganado reconocimiento en las redes sociales por sus contenidos.
Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables.
Hasta la última información disponible, no se había confirmado ninguna captura ni establecido oficialmente el motivo del crimen.