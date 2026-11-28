Se jugó la última fecha de las vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y la belleza no pudo faltar
El fútbol hondureño no solamente dejó emociones dentro de la cancha. La última jornada de las vueltas regulares del torneo Apertura 2026 también tuvo su cuota de belleza, alegría y colorido en los diferentes estadios del país.
Mientras los equipos se jugaban sus últimas posibilidades de clasificación a la siguiente fase, las aficionadas se hicieron presentes en las graderías para apoyar a sus clubes favoritos y disfrutar de una noche especial de fútbol.
Los seis encuentros de la jornada 16 se disputaron de manera simultánea, llevando la emoción a distintos escenarios: el estadio Nacional de Tegucigalpa, el Francisco Morazán de San Pedro Sula, el Rubén Deras de Choloma, el Juan Ramón Brevé de Juticalpa, el Emilio Williams de Choluteca y el Carlos Miranda de Comayagua.
Las hermosas aficionadas, con sus camisetas, banderas y los colores de sus equipos, también fueron protagonistas de una fecha en la que la pasión por el fútbol volvió a reunir a cientos de seguidores en los estadios.
Entre sonrisas, fotografías y muestras de apoyo, las chicas demostraron que el fútbol hondureño también se vive desde las gradas, donde cada jornada aparecen nuevos rostros que forman parte del espectáculo deportivo.
El Apertura 2026 llegó así al cierre de sus vueltas regulares, dejando imágenes que van más allá de los goles y los resultados. ¡Te presentamos una galería con algunas de las chicas que engalanaron los estadios en la última fecha del campeonato!
Estas chicas verdolagas llegaron bien identificadas al Morazán para este cierre de vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga Nacional
Bien sonriente y con la ilusión que su equipo salga victorioso para que quede en una mejor ubicación.
La presencia femenina en los escenarios deportivos volvió a demostrar que la pasión por el fútbol no tiene distinciones. Desde las localidades populares hasta las zonas de sombra, las aficionadas disfrutaron de cada encuentro, convirtiendo las graderías en un espacio de fiesta y convivencia.
En cada estadio se pudieron observar diferentes estilos, desde quienes llegaron luciendo orgullosamente la camiseta de su equipo hasta las que les tocó ir a trabajar.
Las edecanes no podían faltar y como ya es normal, siempre robando miradas con el cuerpazo que lucen.
Las cámaras también tuvieron mucho trabajo fuera del terreno de juego, captando las sonrisas, los gestos de emoción y el entusiasmo de las seguidoras que acompañaron a sus clubes durante esta última presentación de la fase regular.
Una linda sorisa en la previa del juego de Marathón ante el Génesis PN en el estadio Morazán.
Los Potros del Olancho FC también dejan demostrado que tienen bellas aficionadas
Y esta otra guapa comunicadora también se robó las miradas, ella en el estadio Nacional para el juego de Olimpia ante Estrella Roja