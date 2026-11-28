El Real Madrid no pudo contra el Alavés en un juego que terminó con mucha polémica y reclamos de los locales contra el árbitro central
Todo comenzaba bien para el Real Madrid, ya que Kylian Mbappé recibía el trofeo a mejor jugador del mes de octubre durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu.
Pero debido a la sorpresa que el Alavés se ponía a ganar tan temprano en el partido calentaba el ambiente en los Blancos y Mourinho lo reflajaba
Al minuto 22 el Alavés se ponía a ganar por medio de Toni Martínez, pero las cámaras de fueron con Mariano, quien volvió a marcar en misma jugada porque Konaté había rechazado cuando ya había ingresado.
La molestia de Mourinho surge más cuando el árbitro sanciona una falta de Marc Cucurella
Pero el enojo de Mourinho era más por fanatismo, ya que el defensor blanco tenía que ser amonestado por esta falta contra Ángel Pérez
La sorpresa fue mayor en la segunda parte cuando Ángel Pérez se hizo presente en el marcador para aumentar la ventaja de los visitantes en el Bernabéu
Hubo respuesta del Real Madrid, al 69 llegó Kylian Mbappé marcando un golazo y soñaban con la remontada.
Al minuto 85 el árbitro sanciona falta penal a favor del Real Madrid por una supuesta falta de Valentino sobre el inglés Jude Bellingham
Pero el VAR llamó al árbitro y ver nuevamenta la acción, se retracta y anula el penal y expulsa al jugador del Real Madrid
Los aficionados del Real Madrid desplegaron esta pancarta tras la expulsión de Jude Bellingham. "Sin impunidad para Negreira."
Jude Bellingham se perderá el próximo partido del Real Madrid que será contra Real Sociedad
Muchos aficionados del Real Madrid están furiosos con José Mourinho por sustituir a Arda Güler y mantener a Vinicius Jr en el campo. Creen que Arda Güler es el jugador con mejor forma del equipo, mientras que Vinicius es el que peor forma tiene.
Los jugadores del Real Madrid rodearon al árbitro tras la derrota en casa ante el Deportivo
Real Madrid perdió la racha de diez partidos al hilo de triunfos, su última derrota había sido el 20 de septiembre de visita ante el Atlético de Madrid