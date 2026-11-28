Exdelantero de Marathón sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 30 años, poniendo fin a una carrera que lo llevó por varios países.
Ryduan Palermo, hijo del histórico goleador argentino Martín Palermo, volvió a llamar la atención en Honduras seis años después de su paso por el fútbol nacional.
El atacante argentino llegó a Honduras en agosto de 2020 para incorporarse al Marathón, convirtiéndose en uno de los fichajes bomba entre los aficionados verdolagas.
Su contratación estuvo relacionada con el entrenador argentino Héctor Vargas, quien confió en sus condiciones para reforzar el ataque del Monstruo Verde.
Su apellido también despertó interés, ya que es hijo de Martín Palermo, una de las máximas leyendas de Boca Juniors y referente del fútbol argentino.
Ryduan tuvo participación en los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021 con el conjunto sampedrano.
Durante su estancia en Honduras disputó 23 partidos de Liga Nacional y consiguió marcar cuatro goles
Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer a la institución y su contrato no fue renovado, por lo que abandonó el equipo en mayo de 2021.
Después de salir de Marathón, el delantero continuó su carrera en el extranjero y encontró una nueva oportunidad en el fútbol español.
Posteriormente también jugó en Italia, donde pasó por diferentes equipos de categorías inferiores.
Su trayectoria profesional incluyó experiencias en Argentina, Chile, México, Honduras, España e Italia.
Su último equipo fue el Martina Calcio, del fútbol italiano, donde cerró su recorrido como jugador profesional.
Ahora, a sus 30 años, Ryduan sorprendió al anunciar una decisión que marca el final de su carrera dentro de las canchas.
El hijo de Martín Palermo comunicó su retiro del fútbol profesional mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada de fotografías de diferentes etapas de su trayectoria. "Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo", expresó.
En su mensaje explicó que decidió tomar otro camino y priorizar su bienestar y disfrute personal, después de cumplir el sueño de vivir del fútbol, viajar y conocer diferentes culturas. "Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal", agregó.
Finalmente, agradeció a su familia, compañeros y todas las personas que lo acompañaron durante su carrera, asegurando que se marcha orgulloso y feliz por las experiencias que le dejó este deporte.