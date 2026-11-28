El hijo de Martín Palermo comunicó su retiro del fútbol profesional mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada de fotografías de diferentes etapas de su trayectoria. "Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo", expresó.