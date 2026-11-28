Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Olimpia buscaría un bombazo, Motagua se fija en joyita y Diego Vázquez con giro inesperado.
Pedro Troglio, exDT de Olimpia, confirmó que todo está listo para convertirse en nuevo mandamás del Atlético Tucumán de Argentina. Este equipo aún no da el anuncio oficial.
Siempre desde Argentina informan que Talleres de Córdoba está interesado en Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua. Su ficha pertenece al Querétaro de México y en los últimos meses estuvo en San Lorenzo.
El delantero hondureño Juan Carlos Obregón no continuará en el Brooklyn FC de USL Championship, equipo que se irá a la USL League One. El ariete ya se despidió.
Este 28 de noviembre el Bate Borisov de Bielorrusia donde juega Erick Puerto descendió a la segunda división. Puerto no seguirá en este equipo y regresará al Platense aunque se busca otra opción. Motagua es uno de los interesados.
Germán "Patón" Mejía terminó contrato con el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso y se fue a México a jugar en la llamada "talacha".
Motagua está siguiendo a una joyita, se trata del volante zurdo Darwin Cruz que acaba de disputar el Mundial Sub-17 con Honduras y pertenece a la Academia AFFI.
Luego de darse a conocer que David Ruiz no será comprado por NY Red Bulls y no es segura su continuidad en Inter Miami, EL HERALDO conoció que Olimpia verá si es posible un préstamo de al menos 6 meses para tener al volante en Liga de Campeones y el siguiente torneo local. En el conjunto merengue entienden que no será fácil porque Ruiz quiere seguir siendo legionario.
Desde Costa Rica informan que Jorge Benguché es uno de los delanteros que interesan a la Liga Deportiva Alajuelense, sin embargo, no es el único. Otro delantero que interesa a los manudos es el panameño Everardo Rose.
Rafael Villeda, presidente de Olimpia, se refirió al tema Benguché y confirmó que le hicieron una oferta de renovación: “Sí, a nosotros nos interesaría que pudiera continuar y él está analizando nuestra propuesta".
El periodista salvadoreño Rodrigo Veles informó que la directiva del Alianza no mantendrá en el cargo al DT hondureño-argentino Diego Martín Vázquez.
Alianza hizo oficial la salida del volante salvadoreño Harold Osorio y ahora solo falta que Motagua haga oficial su llegada al Nido.
Giancarlo Sacaza se refirió a su fichaje con el Austin FC de la MLS, fue mesurado y declaró: “Lo de Austin es una realidad, no se lo voy a negar, estamos en los últimos detalles entre Motagua y ellos. Joseph Rosales es uno de los compañeros que más me han aconsejado, dice que me espera con los brazos abiertos”.
Jeaustin Campos, exDT de Real España, brindó una declaraciones y se dejó querer por Olimpia: "Obviamente Olimpia cumple con los parámetros de los que yo estaba hablando, como todo equipo grande de cualquier país". Campos dijo que si Olimpia llegara a buscarlo, con gusto podría dirigirlos porque es profesional.