Giancarlo Sacaza se refirió a su fichaje con el Austin FC de la MLS, fue mesurado y declaró: “Lo de Austin es una realidad, no se lo voy a negar, estamos en los últimos detalles entre Motagua y ellos. Joseph Rosales es uno de los compañeros que más me han aconsejado, dice que me espera con los brazos abiertos”.