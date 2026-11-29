Tegucigalpa, Honduras.-Más de cinco lempiras bajarán los precios de los combustibles a partir de este lunes 30 de noviembre en Honduras, según confirmó la Secretaría de Energía.

En Tegucigalpa, la gasolina súper se cotizará a 133.90 lempiras, tras registrar una rebaja de L3.53.

La gasolina regular se situará en 119.44 lempiras, luego de una disminución de L3.37.

El diésel será uno de los que mayor rebaja tendrá, con 5.49 lempiras para un nuevo precio de L147.21.