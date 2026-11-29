Tegucigalpa, Honduras.-Más de cinco lempiras bajarán los precios de los combustibles a partir de este lunes 30 de noviembre en Honduras, según confirmó la Secretaría de Energía.
En Tegucigalpa, la gasolina súper se cotizará a 133.90 lempiras, tras registrar una rebaja de L3.53.
La gasolina regular se situará en 119.44 lempiras, luego de una disminución de L3.37.
El diésel será uno de los que mayor rebaja tendrá, con 5.49 lempiras para un nuevo precio de L147.21.
El queroseno también presentará una gran rebaja de 6.75 lempiras y ahora se cotizará a L134.05.
Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio de 249.62 lempiras, mientras que el GLP vehicular costará 62.36 lempiras, tras una rebaja de 0.72 centavos.
⛽ ¡Continúan las rebajas en los combustibles!A partir de este lunes, los hondureños tendrán nuevas reducciones de hasta L 6.75 por galón, incluyendo una rebaja de más de cinco lempiras en el Diésel.Compartimos la nueva estructura de precios de los combustibles, con vigencia del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.#UnGobiernoQueHace— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) November 28, 2026
Precios de los combustibles en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, los ciudadanos también contarán con una reducción en los precios de los combustibles.
La gasolina súper costará 128.74 lempiras, tras registrar una rebaja de L3.50.
La gasolina regular tendrá una disminución de 3.34 lempiras y su nuevo precio será de L114.29.
El diésel se cotizará a 141.98 lempiras, luego de una rebaja de L5.46.
El queroseno costará 128.82 lempiras, tras una disminución de L6.72.
El GLP doméstico mantendrá su precio de 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular se cotizará a 58.35 lempiras, luego de una rebaja de 0.72 centavos.