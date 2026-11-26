Washington, Estados Unidos.- La oferta exportable de productos hondureños en el mercado de Estados Unidos, exceptuando la maquila, acumula cifras halagadoras en el transcurso del año. Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) indica que de enero a septiembre de 2026 el valor exportado ascendió a 2,022.2 millones de dólares. Al compararse con lo acumulado al tercer trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 1,755.9 millones de dólares, se denota un crecimiento de $266.3 millones.

Esa cifra es mejor que la registrada en el periodo enero-septiembre de 2024-2025 al pasar de 1,613.4 a 1,755.9 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos, con un aumento interanual de $142.5 millones. Un recorrido de EL HERALDO por supermercados de Nueva York, Washington, Virginia y Maryland se constató una mayor presencia de productos hondureños en los anaqueles de los comercios visitados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de que las exportaciones hondureñas siguen bajo el predominio del café y el banano, se verificó la presencia de alimentos como derivados de la leche, bocadillos, bebidas alcohólicas, jugos, frutas, filete de tilapia y otros comestibles. "Cada vez que venimos a comprar a los supermercados siempre buscamos productos de Honduras; nuestra bandera azul y blanco, con cinco estrellas, nos hace recordar de donde venimos", dijo una compatriota, quien junto a sus hijos visita una vez a la semana ese comercio en Virginia, una de las ciudades con fuerte presencia de hondureños.