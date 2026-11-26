El Congreso Nacional aplica deducciones salariales a los diputados que no asisten a las sesiones legislativas y no justifican debidamente su ausencia.
Este jueves 26 de noviembre se informó que varios diputados perderán un día de salario por no haberse presentado a la sesión legislativa. ¿Quiénes son?
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó los nombres de los tres diputados que serán sancionados. Todos pertenecen al Partido Nacional de Honduras.
En la lista figura el diputado Javier Alejandro Mendieta Servellón, representante del departamento de Choluteca.
A Mendieta Servellón se le deducirá un día de salario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
A la lista también se suma Víctor Napoleón Amador Morales, diputado propietario del Partido Nacional por el departamento de Intibucá, quien tampoco asistió a la sesión legislativa de este jueves 26 de noviembre.
El tercer diputado es Wilson Rolando Pineda Díaz, también del Partido Nacional y representante del departamento de Lempira.
Varios simpatizantes de Wilson Pineda aseguraron que el legislador se encontraba en un evento de graduación en su departamento. Sin embargo, no habría presentado una justificación formal por su inasistencia ante el Congreso Nacional.
De acuerdo con el Congreso Nacional, los recursos que se descuentan a los diputados se destinan a escuelas o centros de salud. Esta medida se ha aplicado a lo largo del año y ha afectado a legisladores de distintas bancadas.
En julio pasado, por ejemplo, se anunció la deducción de un día de salario a 12 diputados propietarios y suplentes por no asistir a las sesiones legislativas.