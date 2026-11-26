Tegucigalpa, Honduras.- El programa de estimulación de nubes en Honduras alcanzó este jueves -26 de noviembre- su vuelo número 30, luego de que una aeronave despegara a la 1:23 p. m. desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, con destino al departamento de Yoro.
El vuelo estuvo dirigido a Arenales, Yoro, y sobre el afluente del río Aguán. Se utilizaron 60 libras de yoduro de plata.
Este último vuelo formó parte de las acciones impulsadas en el país para favorecer las precipitaciones y hacer frente a los efectos de la sequía, que afecta distintas zonas agrícolas y las reservas de agua.
La iniciativa consiste en dispersar yoduro de plata desde una aeronave sobre nubes existentes que contienen humedad y presentan condiciones atmosféricas favorables para estimular la formación de gotas de agua y cristales de hielo.
Las operaciones del programa han priorizado sectores del Corredor Seco, cuencas de abastecimiento de agua, zonas del sur y oriente del territorio nacional, así como departamentos como Olancho y Yoro.
Desde septiembre, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) desarrolló una primera fase de esta iniciativa, durante la cual se realizaron 22 vuelos y se dispersaron alrededor de 2,000 litros de yoduro de plata sobre más de 1.8 millones de hectáreas.
En esa etapa, los vuelos estuvieron dirigidos principalmente a zonas agrícolas afectadas por la sequía, con especial atención a territorios dedicados al cultivo de caña de azúcar y vegetales.
La segunda fase del programa continuó con las operaciones aéreas para estimular las lluvias en distintas regiones del país, con una inversión aproximada de 280,000 dólares, equivalentes a más de L7.5 millones.
Plan
El gobierno inició en septiembre la estimulación de nubes con yoduro de plata para provocar lluvias en algunas regiones del centro y sur del país ante la severa sequía a causa del fenómeno El Niño, que obligó a un fuerte racionamiento de agua en Tegucigalpa y provocó la pérdida total de cosechas de granos básicos.
La empresa mexicana encargada de la "estimulación artificial" de las nubes es Startup Renaissance, que ya ha prestado sus servicios en zonas áridas y semiáridas de México, según su representante, Alejandro Trueba.