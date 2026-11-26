Tegucigalpa, Honduras.- El programa de estimulación de nubes en Honduras alcanzó este jueves -26 de noviembre- su vuelo número 30, luego de que una aeronave despegara a la 1:23 p. m. desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, con destino al departamento de Yoro.

El vuelo estuvo dirigido a Arenales, Yoro, y sobre el afluente del río Aguán. Se utilizaron 60 libras de yoduro de plata.

Este último vuelo formó parte de las acciones impulsadas en el país para favorecer las precipitaciones y hacer frente a los efectos de la sequía, que afecta distintas zonas agrícolas y las reservas de agua.

La iniciativa consiste en dispersar yoduro de plata desde una aeronave sobre nubes existentes que contienen humedad y presentan condiciones atmosféricas favorables para estimular la formación de gotas de agua y cristales de hielo.