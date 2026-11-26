Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este viernes 27 de noviembre. Los cortes están programados durante varias horas en distintos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades del Distrito Central, Cortés, Yoro y Atlántida debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión.
A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.
Distrito Central, F.M., de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Parte de Res. Las Uvas, Res. El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de la col. Las Hadas, parte de la col. Los Ángeles, col. Modelo, col. El Periodista, Villa Santa Mónica, col. Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), col. Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, col. Inestroza, parte de predios Del Recreo, col. La Cascada, Res. Roble Oeste, Res. Copacabana, Templo Mormón y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Col. San José del Pedregal, col. El Pedregal, Altos del Pedregal, Res. Valle Azul, Res. Palma Real, Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), Escuela Trilingüe Europashule y Hospital Mario Catarino Rivas (norte).
Esparta, Atlántida, de 9:20 a.m. a 5:20 p.m.
Col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldeas Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada y el municipio de Esparta.
Yoro, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, col. Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, col. Porfirio Martínez, col. Lando Burgos, col. Rotario, col. Hawitt, col. Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, col. Reino Unido, San José y barrio Casino Agay I y II.
Jocón, Yoro, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
Barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, col. Santa Marta, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y la aldea Hato Jocón.
Yoro y F.M., de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea la rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguán, el Zarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.