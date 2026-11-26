Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que permanecerán sin energía eléctrica este viernes 27 de noviembre. Los cortes están programados durante varias horas en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con la programación, las interrupciones afectarán barrios, colonias, aldeas y comunidades del Distrito Central, Cortés, Yoro y Atlántida debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión.

A continuación, conozca los horarios y el listado completo de las zonas que se quedarán sin energía eléctrica.