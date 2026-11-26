El percance generó preocupación entre los aficionados olimpistas y el entorno del fútbol hondureño, especialmente después de que comenzaran a circular imágenes del vehículo del jugador, que terminó a un costado de la carretera con importantes daños.

Tegucigalpa, Honduras. - El futbolista hondureño Kevin Josué Güity del Olimpia reapareció en sus redes sociales con un mensaje de tranquilidad y agradecimiento luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito la mañana del miércoles 25 de noviembre, cuando se dirigía a las instalaciones de entrenamiento del conjunto merengue.

Horas después de lo ocurrido, Güity compartió una fotografía desde un centro hospitalario, donde aparece recostado en una cama y vestido con una bata médica. Junto a la imagen, el defensor publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras conocerse la noticia.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mí y me han escrito. Quiero que sepan que estoy bien, gracias a Dios. Aprecio mucho cada mensaje, cada llamada y cada muestra de cariño. No se preocupen, estoy bien y seguimos adelante fuera de peligro”, escribió el futbolista.

Las palabras del jugador llevaron tranquilidad a sus compañeros, familiares, aficionados y demás personas que estuvieron pendientes de su estado de salud después del accidente.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por el Club Olimpia Deportivo, el accidente ocurrió en la vía de acceso al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, en el sector de Ciudad Mateo, donde actualmente se desarrollan trabajos de reparación vial.

Según la versión proporcionada por la institución capitalina, el lateral derecho perdió el control de su vehículo cuando realizó una maniobra para evitar una colisión con otro automóvil que presuntamente habría invadido su derecho de vía.

El incidente se produjo mientras el futbolista se trasladaba hacia el entrenamiento del primer equipo. Tras el percance, recibió asistencia inmediata por parte de los servicios médicos del club, que posteriormente coordinaron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa para someterlo a los estudios y evaluaciones correspondientes.

Las imágenes difundidas después del accidente mostraron la magnitud del impacto y el estado en el que quedó el automóvil, lo que incrementó la preocupación entre los seguidores del conjunto albo.

ESTADO DE SALUD

Tras conocerse el accidente, el Olimpia emitió un comunicado oficial para informar sobre lo sucedido y explicar las medidas adoptadas para atender al futbolista.

La institución confirmó que Güity se encontraba estable y que permanecería bajo observación médica durante las horas posteriores al percance, como medida preventiva para vigilar su evolución y completar las evaluaciones clínicas.

Asimismo, el club aseguró que brindaría al jugador todo el respaldo y acompañamiento necesario durante su recuperación, además de comprometerse a comunicar cualquier novedad relevante sobre su condición de salud a través de sus canales oficiales.

Aunque el reporte inicial ofreció tranquilidad, su posible regreso a los entrenamientos y a la competición dependerá de su evolución médica y de las indicaciones de los profesionales que atienden su caso.