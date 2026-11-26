Honduras.- Comerciantes de Tegucigalpa y Comayagüela protestaron ayer frente a Casa Presidencial para exigir al gobierno que regule la expansión de negocios de origen chino en el país, al considerar que su crecimiento está afectando las ventas y la supervivencia de los establecimientos locales.
Los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento de estos comercios en las principales ciudades y demandaron que las autoridades realicen un registro oficial que permita determinar cuántos negocios chinos operan en Honduras y bajo qué condiciones desarrollan sus actividades.
Entre sus principales exigencias también figura que se revise la situación legal y administrativa de estos establecimientos, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos para su funcionamiento.
La protesta ocurre en medio de una expansión de empresas y comercios chinos en el territorio hondureño, un fenómeno que ha generado preocupación entre pequeños y medianos comerciantes, quienes aseguran que enfrentan dificultades para competir con establecimientos que ofrecen una amplia variedad de productos a precios más bajos.
Los locatarios sostienen que esta situación representa una competencia que consideran desleal y advierten que sus negocios, que apenas logran mantenerse en funcionamiento, enfrentan una mayor presión por la presencia de nuevos establecimientos en el mercado.