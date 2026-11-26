Honduras.- Comerciantes de Tegucigalpa y Comayagüela protestaron ayer frente a Casa Presidencial para exigir al gobierno que regule la expansión de negocios de origen chino en el país, al considerar que su crecimiento está afectando las ventas y la supervivencia de los establecimientos locales.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento de estos comercios en las principales ciudades y demandaron que las autoridades realicen un registro oficial que permita determinar cuántos negocios chinos operan en Honduras y bajo qué condiciones desarrollan sus actividades.