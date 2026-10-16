Investigan 70 comercios chinos en Comayagüela tras denuncias de competencia desleal

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 70 comercios de capital chino ubicados en Comayagüela están bajo investigación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), luego de que comerciantes hondureños denunciaran presuntas prácticas de competencia desleal en la zona. Las inspecciones están a cargo del Juzgado de Policía Municipal y buscan verificar si los establecimientos cumplen con los requisitos legales para operar, incluidos los permisos municipales, las obligaciones tributarias y la documentación comercial. Las denuncias también apuntan a una posible venta de productos por debajo de sus costos, práctica conocida como dumping.

Sin embargo, estas acusaciones deberán investigarse y no constituyen, por sí solas, una infracción comprobada.

Revisarán permisos y obligaciones municipales

Según la Alcaldía, cada uno de los 70 establecimientos será investigado de manera individual para determinar si cumple con la Ley de Municipalidades, el Plan de Arbitrios y otras disposiciones aplicables dentro de las competencias municipales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó que las inspecciones responden a las denuncias de comerciantes de Comayagüela, quienes aseguran que enfrentan dificultades para competir con los establecimientos señalados. “En Comayagüela hay comerciantes hondureños que llevan décadas trabajando, generando empleo y sosteniendo a sus familias. No vamos a permitir que quienes cumplen con la ley se encuentren en desventaja frente a quienes eventualmente estén operando al margen de ella”, expresó.

Zelaya sostuvo que las revisiones no buscan sancionar a los negocios por la nacionalidad de sus propietarios, sino comprobar que cumplan con las normas que rigen la actividad comercial. En caso de detectar irregularidades, la municipalidad anunció que aplicará las sanciones correspondientes, respetando el debido proceso. Las posibles prácticas de competencia desleal que excedan las atribuciones de la Alcaldía deberán ser remitidas a las autoridades nacionales competentes.

Inspecciones ocurren tras aparición de pancartas