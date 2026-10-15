Policía Municipal recupera 73 espacios públicos y áreas verdes en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal recuperó 73 espacios públicos y áreas verdes en el Distrito Central en un período de 20 días, tras operativos realizados entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2026. Durante ese tiempo, las autoridades recibieron 122 denuncias por ocupación indebida de estos espacios: 98 por apropiación de áreas públicas y 24 por invasión de zonas verdes. De las denuncias recibidas, 60 espacios públicos ya fueron liberados y en otros 13 casos se recuperaron áreas verdes, según el reporte municipal obtenido por EL HERALDO.

Los operativos se han desarrollado en distintos sectores de la capital, entre ellos las colonias Kennedy, El Chile, Lomas de La Florida y la colonia San Ángel. También se han realizado operativos en zonas como las residenciales Altos de Trapiche, Los Girasoles, Centroamérica Oeste, en la Cerro Grande y Barrio Abajo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta recurrente situación, Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, aseguró que las calles y aceras deben permanecer libres para permitir el tránsito de peatones y vehículos. “La vía pública es de todos y nadie tiene derecho a apropiársela. Las calles son para circular, no para colocar maceteras ni obstáculos que impidan el libre tránsito”, expresó. El funcionario también advirtió que quienes ocupen estos espacios y desobedezcan los requerimientos del Juzgado de Policía pueden enfrentar consecuencias legales.