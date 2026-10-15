Policía Municipal recupera 73 espacios públicos y áreas verdes en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal recuperó 73 espacios públicos y áreas verdes en el Distrito Central en un período de 20 días, tras operativos realizados entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2026.
Durante ese tiempo, las autoridades recibieron 122 denuncias por ocupación indebida de estos espacios: 98 por apropiación de áreas públicas y 24 por invasión de zonas verdes.
De las denuncias recibidas, 60 espacios públicos ya fueron liberados y en otros 13 casos se recuperaron áreas verdes, según el reporte municipal obtenido por EL HERALDO.
Los operativos se han desarrollado en distintos sectores de la capital, entre ellos las colonias Kennedy, El Chile, Lomas de La Florida y la colonia San Ángel.
También se han realizado operativos en zonas como las residenciales Altos de Trapiche, Los Girasoles, Centroamérica Oeste, en la Cerro Grande y Barrio Abajo.
Ante esta recurrente situación, Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, aseguró que las calles y aceras deben permanecer libres para permitir el tránsito de peatones y vehículos.
“La vía pública es de todos y nadie tiene derecho a apropiársela. Las calles son para circular, no para colocar maceteras ni obstáculos que impidan el libre tránsito”, expresó.
El funcionario también advirtió que quienes ocupen estos espacios y desobedezcan los requerimientos del Juzgado de Policía pueden enfrentar consecuencias legales.
“Si el Juzgado de Policía le deja un requerimiento y usted decide desobedecerlo, después no se queje de las consecuencias”, manifestó Esperanza.
La Policía Municipal indicó que continuará supervisando distintos puntos del Distrito Central para evitar nuevas ocupaciones en las zonas ya recuperadas.
También pidió a los ciudadanos denunciar cuando detecten que calles, aceras o áreas verdes están siendo utilizadas de manera indebida en sus zonas de residencia.
Los capitalinos pueden realizar sus denuncias a través de la línea 100 o enviar fotografías, videos y la ubicación de la zona donde se está cometiendo la falta al número 8942-4892.