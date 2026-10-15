Siete plazas de Tegucigalpa se iluminan de rosa durante octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Siete plazas de Tegucigalpa y Comayagüela permanecerán iluminadas de rosa durante el resto de octubre como parte de las actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama. La iniciativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca recordar a la población la importancia de la detección temprana y de acudir a los servicios de salud para realizarse los controles médicos correspondientes. Los espacios intervenidos están ubicados en distintos puntos de la capital, varios de ellos cerca de centros comerciales, instituciones educativas y centros de salud.

Las plazas que lucen la iluminación rosa son la ubicada frente a Mall Premier; Centro América, frente a Plaza Miraflores; Simón Bolívar, frente al Hospital San Felipe; República Dominicana, frente a la Escuela Americana. También la que esta frente a la Basílica de Suyapa; Las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), e Isis Obed Murillo, al costado sur del aeropuerto Toncontín. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la municipalidad, explicó que la iluminación busca transmitir un mensaje de solidaridad con las personas que enfrentan la enfermedad y sus familias.

Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama

Durante octubre, conocido como el Mes Rosa, distintas iniciativas buscan informar sobre el cáncer de mama, promover la detección temprana y recordar la importancia de recibir atención médica oportuna. La detección temprana puede facilitar el diagnóstico y el acceso al tratamiento. Por ello, los especialistas recomiendan que las mujeres consulten con personal de salud sobre los controles adecuados según su edad, antecedentes familiares y factores de riesgo.

Además de prestar atención a posibles cambios en las mamas, es importante buscar evaluación médica si se detectan bultos, alteraciones en la piel, hundimientos o secreciones inusuales.