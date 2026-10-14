Corredor vial hacia El Hatillo recibe nueva señalización para mejorar la circulación

Tegucigalpa, Honduras.- La vía que conecta el parque Finlay con el parque El Hatillo, frente a la Academia Pinares, recibe nuevos trabajos de señalización tras la rehabilitación de la calzada. De acuerdo con las autoridades municipales, este corredor es uno de los más importantes del Distrito Central, ya que es utilizado por habitantes de 14 aldeas. La intervención contempla 18,722.3 metros lineales de señalización horizontal, con el objetivo de delimitar los carriles, orientar a los conductores y mejorar la seguridad durante los desplazamientos.

Tania Rendón, jefa de Ingeniería Vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que actualmente se trabaja en la demarcación de las líneas laterales para reducir el riesgo de accidentes en la zona. Entre las comunidades beneficiadas están El Piligüin, Corralitos, Limones, Los Jutes, Las Primaveras, La Cantadora, El Matasano y Lo de Ponce. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los habitantes de todas estas aldeas utilizan la carretera para trasladarse a sus trabajos, centros educativos y otras actividades cotidianas. Por esta ruta también circulan buses del transporte público, vehículos particulares y unidades de carga que abastecen restaurantes y otros comercios de la zona.

¿Qué trabajos se realizan en la carretera?