Feriado Morazánico 2026 cerró con tres muertos, dos por ahogamiento y uno en accidente vial

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica finalizó y la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) oficializó las incidencias reportadas durante el feriado de 2026.

Según Conapremm, se reportaron tres muertes relacionadas con la movilización durante el Feriado Morazánico 2026: dos por ahogamiento y una en un accidente vial.

Las cifras negativas disminuyeron en comparación con otros años, según informó Nelson Márquez, viceministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Durante una conferencia de prensa, las autoridades confirmaron que el operativo contó con la participación de 23 instituciones, 1,384 puntos de control, 187 puntos de control turístico y más de 300 unidades de ambulancia desplegadas en diferentes puntos del país.