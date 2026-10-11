Feriado Morazánico 2026 cerró con tres muertos, dos por ahogamiento y uno en accidente vial

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica finalizó y la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) oficializó las incidencias reportadas durante el feriado de 2026.
Según Conapremm, se reportaron tres muertes relacionadas con la movilización durante el Feriado Morazánico 2026: dos por ahogamiento y una en un accidente vial.
Las cifras negativas disminuyeron en comparación con otros años, según informó Nelson Márquez, viceministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Durante una conferencia de prensa, las autoridades confirmaron que el operativo contó con la participación de 23 instituciones, 1,384 puntos de control, 187 puntos de control turístico y más de 300 unidades de ambulancia desplegadas en diferentes puntos del país.
Reportes de la Cruz Roja y Bomberos
Según el reporte brindado por Yanci López, representante de la Cruz Roja Hondureña, la institución habilitó más de 200 puestos de socorro y brindó más de 600 servicios, entre primeros auxilios, traslados, atención psicosocial y asistencia médica.
También se reportaron 17 rescates acuáticos realizados por los equipos de la institución en coordinación con otras entidades.
Por su parte, el general Marco Antonio Artica, comandante del Cuerpo de Bomberos, informó que realizaron nueve rescates acuáticos y brindaron más de 400 servicios de ambulancia.
Las Fuerzas Armadas también formaron parte de los operativos y brindaron más de 300 atenciones médicas. Además, habilitaron áreas de descanso y talleres mecánicos móviles para asistir a los viajeros.
Héctor Ordóñez, ministro de Comunicaciones, confirmó que 33,000 voluntarios se sumaron a las labores de Conapremm durante el Feriado Morazánico.
Las autoridades no confirmaron la cantidad de turistas que se movilizaron durante el feriado, debido a que todavía había personas desplazándose por diferentes puntos del país al momento de brindar el informe.