“Sebastián, hijo de mi sangre, ¿dónde estás, mi amor?”: buscan a menor desaparecido en playa de Marcovia

Choluteca, Honduras.- Un menor de tan solo 13 años desapareció en la playa El Edén, ubicada en Marcovia, Choluteca, donde disfrutaba del feriado morazánico junto a su familia.
Supuestamente, la familia tenía apenas unos minutos de haber llegado a la playa cuando cuatro menores decidieron ingresar al mar. Los socorristas lograron rescatar a tres de ellos, pero el cuarto continúa desaparecido.
El menor desaparecido responde al nombre de Angelo Sebastián Castro, de 13 años, originario de la aldea El Tablón, en Tegucigalpa.
Juan Lanza Dubón y Elmer David Castro Cardona son dos de los menores rescatados. Sin embargo, aún es necesario confirmar la identidad del tercer menor que logró ser rescatado.
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“Sebastián, hijo, hijo de mi sangre, mi amor, ¿dónde estás, mi amor? Sebastián, ¿dónde estás, hijo?”, se escucha gritar al padre del menor en un video grabado en la playa.
La familia llegó a la playa desde las 9:00 de la mañana para disfrutar del último día del feriado morazánico.
Colaboradores de la Alcaldía Municipal de Marcovia relataron que se encontraban recogiendo ramas en la playa cuando escucharon gritos de auxilio, por lo que respondieron al llamado para ayudar a los menores.
“Hubieran sido cuatro las personas ahogadas, hubiera sido una tragedia”, expresó una de las personas que participaban en las labores de auxilio.
Tras la desaparición del menor, elementos de la Policía Nacional y otros equipos de socorro permanecen en el lugar realizando labores de búsqueda para localizarlo.