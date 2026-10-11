“Sebastián, hijo de mi sangre, ¿dónde estás, mi amor?”: buscan a menor desaparecido en playa de Marcovia

Choluteca, Honduras.- Un menor de tan solo 13 años desapareció en la playa El Edén, ubicada en Marcovia, Choluteca, donde disfrutaba del feriado morazánico junto a su familia.

Supuestamente, la familia tenía apenas unos minutos de haber llegado a la playa cuando cuatro menores decidieron ingresar al mar. Los socorristas lograron rescatar a tres de ellos, pero el cuarto continúa desaparecido.

El menor desaparecido responde al nombre de Angelo Sebastián Castro, de 13 años, originario de la aldea El Tablón, en Tegucigalpa.

Juan Lanza Dubón y Elmer David Castro Cardona son dos de los menores rescatados. Sin embargo, aún es necesario confirmar la identidad del tercer menor que logró ser rescatado.