Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, reapareció en redes sociales y dijo podía llegar a un trato con la Policía Nacional. El cabecilla del "Cartel del Diablo" se refirió a la muerte de tres miembros de la pandilla y remitió un mensaje a los entes de seguridad.
El 18 de noviembre en Yorito, Yoro, ocurrió la masacre donde 12 personas fallecieron de manera violenta, masacre que hizo el "Cartel del Diablo". Murieron cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad.
La banda delictiva asesinó a las 12 personas en las comunidades de Vallecillo y El Pacayal, en el municipio de Yorito, durante la madrugada del 18 de noviembre.
Aunque se supo que hay otro cabecilla, Esteban Ferrera aparece como otro jefe y ya apareció dos veces en redes sociales, este 26 de noviembre lo volvió a hacer e hizo una propuesta a la Policía.
"Cobarde es aquel que mata primero a una persona que le quita las armas y luego lo mata. Yo allí estaba cuando ustedes le dijeron a los cipotes que soltaran las armas y luego los mataron. Son cobardes por matar a gente desarmada", inició diciendo.
Este mensaje se da luego de la muerte de tres miembros del "Cartel del Diablo" en las montañas de Yoro. "Hicieron buen trabajo. Eran activos de nosotros. No eran gente inocente. Eran 18 los detenidos. Son dos organizaciones las que estamos molestando, pero ustedes también. Sus amenazas a mí no me asustan", apuntó Ferrera.
Con relación a una posible tregua, apuntó: "Podemos llegar a un acuerdo. Entregarme no. No es fácil. Yo estoy relajado aquí en mi casa. Pero sí, podemos llegar a un acuerdo. Escriban a la página, envíenme un número y ya se sabe. Les escribo de mi teléfono".
La Policía Nacional informó la tarde del 21 de noviembre que tres personas fallecieron en un enfrentamiento durante un operativo contra el "Cartel del Diablo".
La institución precisó que estas personas eran delincuentes y horas después se confirmó que pertenecían a la banda delictiva referida. En primera instancia se dio información que ellos eran los integrantes asesinados, ahora no hay seguridad y se dieron otros nombres.