Este mensaje se da luego de la muerte de tres miembros del "Cartel del Diablo" en las montañas de Yoro. "Hicieron buen trabajo. Eran activos de nosotros. No eran gente inocente. Eran 18 los detenidos. Son dos organizaciones las que estamos molestando, pero ustedes también. Sus amenazas a mí no me asustan", apuntó Ferrera.