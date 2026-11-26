La abogada del doctor Pablo Cerritos Herrera reveló el preocupante estado del galeno tras enviado a la cárcel por el proceso judicial que enfrenta a raíz de la muerte de la chef Sandra Díaz. Esto precisó la profesional del derecho con relación a Cerritos.
El doctor Pablo Alberto Cerritos Herrera fue acusado por parte del Ministerio Público (MP) del delito de homicidio imprudente grave en contra de Sandra Díaz del Valle.
Cerrito la atendió el día de su muerte, el 10 de junio del 2026. Según las investigaciones del MP, durante la atención médica se le administraron tres medicamentos por vía intravenosa y, posteriormente, Cerritos le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello.
Tras ello, Díaz comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general. Se desvaneció y trataron de reanimarla, luego fue traslada al Hospital Escuela donde llegó ya sin signos vitales. El médico fue detenido y tras su primera audiencia fue enviado a la cárcel de Támara.
Su abogado dijo que "el doctor cumplió con todos los protocolos y procesos establecidos, que cualquier persona que tiene una invasión a su cuerpo en este tipo de procedimientos tiene un riesgo y toda persona reacciona de manera diferente..."
El profesional del derecho añadió: "No fue por una negligencia del doctor, fue por una reacción química producto del proceso que se estaba realizando y ya esto se sale de las manos del médico porque entra la parte del cuerpo humano".
"Producto de todo esto se le ha generado una depresión aguda y ansiedad que se argumentó a través de una constancia médica y las citas previas en el Seguro Social", añadió el abogado.
La chef Sandra Díaz falleció a las 2:20 de la tarde del 10 de junio de 2026. El documento precisa que la causa de muerte fue "externa" y la intencionalidad es "desconocida".
Hace unos meses, el doctor Cerritos brindó una entrevista donde negó ser médico estético o haber realizado un procedimiento estético a la chef.
Aseguró que Sandra Díaz acudió a consulta por medicina general debido a dolor en el cuello (cervicalgia), que la conocía desde hace unos tres años como paciente y amiga, y que la autopsia esclarecería lo ocurrido