Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP ) realiza este jueves 26 de noviembre una inspección en el Instituto Técnico Honduras , ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, por una denuncia de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la institución.

La diligencia es dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) , en coordinación con miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) , quienes buscan recabar elementos que permitan avanzar con la investigación.

Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, explicó que las diligencias responden a una denuncia recibida por la institución sobre posibles actos irregulares en el centro de enseñanza.

Galindo detalló que el caso está relacionado con la posible comisión del delito de malversación por apropiación, por lo que las autoridades buscan obtener información que respalde el expediente investigativo.

“De acuerdo a esta denuncia que ha recibido el Ministerio Público, habría un presunto desvío de fondo desde esta institución de segunda enseñanza, por lo cual se está dando trámite con estas primeras diligencias investigativas para tener mayores elementos, recabar información y hacer solicitud de información que pueda dar soporte a este caso”, agregó.

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Entre la documentación solicitada se encuentra la relacionada con el manejo y uso de fondos públicos de la institución, la cual será analizada para determinar si efectivamente existió un presunto desvío de recursos y, en caso de comprobarse, deducir las responsabilidades correspondientes a las personas o autoridades involucradas.



Las autoridades aún no han dado detalles de la cifra en cuestión ni acerca de los pormenores de cómo ocurrió la presunta malversación.