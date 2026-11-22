Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de licencias de conducir por primera vez se concentrará únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula a partir del 1 de diciembre, pero la medida se enfrenta al rechazo de los alcaldes de otros municipios donde se ha mantenido disponible este trámite a través de oficinas regionales. La medida plantea un gran cambio para quienes necesitan obtener el documento por primera vez fuera de las dos principales ciudades.

César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), confirmó que la emisión de permisos por primera vez permanecerá vigente a nivel nacional hasta el 30 de noviembre. Después de esa fecha, el trámite se realizará en las sedes de la DNVT de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, las autoridades anunciaron que desplegarán brigadas móviles en cuatro regiones del país para acercar el trámite a los ciudadanos, además de otras jornadas móviles que organice la institución. Sin embargo, todavía no se conocen los municipios que serán atendidos, las fechas de las jornadas ni la frecuencia con la que se desplazarán los equipos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La falta de detalles sobre las brigadas mantiene abiertas varias interrogantes para los ciudadanos que viven en municipios alejados de las ciudades habilitadas. Los ciudadanos se cuestionan cuánto deberán esperar para acceder a una jornada o si tendrán que trasladarse obligatoriamente a otra localidad para poder obtener el documento. Aguilar, por su parte, reconoció que atender la demanda en Tegucigalpa y San Pedro Sula representará un reto para la institución, sin embargo, aseguró que no será imposible.

Alcaldes y ciudadanos cuestionan la medida

La concentración del trámite también generó críticas de autoridades municipales, que consideran que los traslados podrían aumentar los gastos y el tiempo que deben invertir los solicitantes. El alcalde de Choluteca, Eber Aplícano, pidió al director de la Vialidad y Transporte reconsiderar la decisión y tomar en cuenta las dificultades que enfrentarían los jóvenes y trabajadores de su municipio. “Pensemos en nuestros jóvenes que buscan obtener su primera licencia, en quienes trabajan, estudian y hacen un esfuerzo diario por salir adelante. ¿Por qué obligarlos a viajar largas distancias, gastar más dinero y perder tiempo para realizar un trámite que podrían hacer en su propia ciudad?”, cuestionó. Los alcaldes de Tocoa, Rojer Banegas, y de Roatán, Ron McNab, también se pronunciaron en contra de la disposición y expresaron su preocupación por las dificultades que podría generar para sus habitantes. La misma preocupación mantiene gran parte de los hondureños. “Los ciudadanos de Choluteca necesitan menos burocracia, no hay necesidad de viajar tan largo para sacar una licencia por primera vez”, expresó José Pérez, residente de Choluteca.

Modernización del sistema de emisión