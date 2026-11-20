Tegucigalpa, Honduras.- La creación de una Fiscalía Especial de Protección y Bienestar Animal es una de las propuestas planteadas por la Policía Municipal del Distrito Central para fortalecer la atención de las denuncias por maltrato animal en Honduras. “Necesitamos que nos ayuden a crear leyes más fuertes contra los maltratistas de animales. El país necesita una Fiscalía Especial de Protección y Bienestar Animal que se encargue de sancionar penalmente a todos esos seres vivos que le quitan la vida injustamente a un animal”, consideró Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). A su juicio, esta unidad especializada permitiría investigar y sancionar penalmente estos casos. La legislación actual limita la actuación de la Policía Municipal a la aplicación de multas cuando se trata de faltas. Sin embargo, cuando los hechos constituyen un delito, los casos deben remitirse al Ministerio Público.

“Yo solo puedo sancionar faltas, la ley solo me permite nada más multar, ya cuando es delito tiene que ser a través de la Fiscalía", lamentó el funcionario. En consecuencia, cuestionó que "todos los procesos de maltrato se canalizan a través de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes. ¿Y cuántos delitos comunes hay en Honduras? Son miles a diario”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esperanza explicó que la atención de estos casos dentro de una fiscalía que también conoce otros delitos dificulta que las denuncias por maltrato animal reciban seguimiento especializado.

Denuncias llegan desde otros departamentos

El subdirector señaló que recibe solicitudes de ayuda, no solo de la capital, sino de todo el país. No obstante, explicó que la jurisdicción de la Policía Municipal del Distrito Central no le permite intervenir fuera de la capital. “Debería haber una fiscalía especial para proteger y atender todas las denuncias de maltrato a nivel nacional. A mí me escriben desde Danlí, Olancho, San Pedro Sula, pidiendo ayuda, lamentablemente mi juridiscción no llega hasta esos departamentos”, manifestó. Por esa razón, pidió a las autoridades del Congreso Nacional (CN) analizar la creación de una instancia especializada y promover leyes con sanciones más severas contra quienes maltratan animales.

Sanciones más severas