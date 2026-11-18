Tegucigalpa, Honduras.- El Teatro Nacional Manuel Bonilla reabrirá sus puertas este viernes 20 de noviembre con un concierto gratuito por el 130 aniversario de la Banda de los Supremos Poderes, anunció la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph). La presentación marcará el regreso extraordinario de actividades al inmueble histórico de Tegucigalpa, que permanece en proceso de restauración desde 2025. De acuerdo con la información emitida por las autoridades, las puertas del teatro se abrirán a las 7:00 de la noche y el concierto comenzará a las 7:30 p. m.

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La entrada al evento será totalmente gratuita y estará abierta al público en general. El espectáculo conmemorará los 130 años de trayectoria de la Banda de los Supremos Poderes, una de las agrupaciones musicales representativas del país y dependiente de la Secapph. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, la celebración contará con la participación de tres directores invitados y exdirectores de la banda: Héctor Conrado Chavarría, Luis Nieto y José Godoy.

Reapertura extraordinaria mientras continúa la restauración

El secretario general de la Secapph, Azarael Galdámez, explicó que la habilitación del recinto fue posible después de constantes trabajos para que el inmueble reuniera las condiciones necesarias para recibir al público en las condiciones adecuadas. “La Secretaría de Cultura, luego de esfuerzos coordinados por la Secretaría General, logró que el teatro estuviera en condición apta para poder habilitarlo, esto en conmemoración del aniversario de creación de la Banda de los Supremos Poderes, dependencia histórica de la SECAPPH”, manifestó. Galdámez aclaró que la reapertura no significa que el proceso de restauración haya concluido. Por el contrario, indicó que el concierto se realizará de manera extraordinaria y que las intervenciones en el inmueble continuarán durante los siguientes meses. “Este evento será realizado de manera extraordinaria, en virtud de que el teatro continuará su proceso de restauración en los siguientes meses”, señaló. El funcionario también adelantó que, durante la temporada navideña, podrían desarrollarse otras actividades especiales en el recinto, aunque serían de menor impacto y estarían vinculadas con las programaciones de las direcciones generales artísticas de la Secretaría.

Restauración continuará hasta una nueva etapa en 2027