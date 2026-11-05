Proponen construir un albergue municipal para 600 animales en situación de abandono

Tegucigalpa, Honduras.- La creación de un albergue municipal con capacidad para recibir entre 500 y 600 mascotas es uno de los proyectos que espera impulsar Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, con el propósito de brindar protección a los animales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta busca contar con un espacio adecuado para atender a perros y gatos que enfrentan situaciones de abandono, maltrato o peligro, tanto en las calles como dentro de viviendas particulares.
Esperanza manifestó que uno de sus principales anhelos es que la capital disponga de instalaciones con suficiente capacidad para recibir a cientos de animales que necesitan atención y resguardo.
"Sueño con tener un albergue municipal que tenga la capacidad para albergar entre 500 y 600 mascotas y poder destinar este espacio a animales que están en riesgo de perecer, no solo en la vía pública, sino también en casas de habitación", expresó.
El funcionario consideró que la protección animal requiere de mayores esfuerzos institucionales, debido a que existen situaciones de maltrato que no pueden resolverse únicamente mediante las acciones administrativas que ejecutan las autoridades municipales.
En ese sentido, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que impulsen reformas legales que permitan endurecer las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad hacia los animales.
"Anhelo llegar a la conciencia de los diputados de nuestro país para que puedan crear leyes más severas para las personas que maltratan animales", manifestó.
El vocero señaló que una de las principales limitaciones que enfrentan las autoridades municipales es la falta de facultades para imponer castigos de carácter penal a quienes incurren en estas prácticas.
"El país necesita una fiscalía especial que proteja los derechos de los animales, porque a nosotros, como autoridades municipales, se nos sale de las manos sancionar penalmente a una persona", explicó.
A criterio de Esperanza, muchos de los casos de maltrato animal requieren que los responsables enfrenten procesos judiciales, en lugar de recibir únicamente sanciones administrativas.
Por esa razón, insistió en la necesidad de crear una Fiscalía Especial de Protección y Bienestar Animal que permita investigar y procesar los casos de crueldad contra perros, gatos y otras especies.
"Es necesario que el país cuente con una Fiscalía Especial de Protección y Bienestar Animal que permita procesar todos los casos de maltrato animal", puntualizó.
La propuesta del albergue municipal y el fortalecimiento del marco legal forman parte de las iniciativas que Esperanza considera necesarias para mejorar la atención y protección de los animales en situación de abandono y maltrato en la capital.