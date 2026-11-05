Proponen construir un albergue municipal para 600 animales en situación de abandono

Tegucigalpa, Honduras.- La creación de un albergue municipal con capacidad para recibir entre 500 y 600 mascotas es uno de los proyectos que espera impulsar Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, con el propósito de brindar protección a los animales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

La propuesta busca contar con un espacio adecuado para atender a perros y gatos que enfrentan situaciones de abandono, maltrato o peligro, tanto en las calles como dentro de viviendas particulares.

Esperanza manifestó que uno de sus principales anhelos es que la capital disponga de instalaciones con suficiente capacidad para recibir a cientos de animales que necesitan atención y resguardo.

"Sueño con tener un albergue municipal que tenga la capacidad para albergar entre 500 y 600 mascotas y poder destinar este espacio a animales que están en riesgo de perecer, no solo en la vía pública, sino también en casas de habitación", expresó.

El funcionario consideró que la protección animal requiere de mayores esfuerzos institucionales, debido a que existen situaciones de maltrato que no pueden resolverse únicamente mediante las acciones administrativas que ejecutan las autoridades municipales.

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En ese sentido, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que impulsen reformas legales que permitan endurecer las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad hacia los animales.