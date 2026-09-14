Piden proteger en la Ley de Inquilinato a quienes alquilan y tienen mascotas

Tegucigalpa, Honduras.- Encontrar una vivienda en alquiler donde se permitan mascotas puede convertirse en una dificultad para las personas que tienen animales de compañía. Ante esta situación, la Policía Municipal de Tegucigalpa plantea que la Ley de Inquilinato debería contemplar medidas de protección para evitar que los animales terminen abandonados. Josué Esperanza, vocero de la entidad local, planteó que las personas que alquilan una vivienda y tienen animales de compañía deberían contar con protección para evitar que la imposibilidad de mantenerlos en un inmueble termine en casos de abandono. “La Ley del Inquilinato también debería contemplar y proteger a las personas que alquilan una vivienda y tienen mascotas. No debería ser motivo para abandonar a un animal el hecho de que una persona no pueda tenerlo en una vivienda alquilada”.

El planteamiento surge a partir de un caso atendido recientemente en la capital, donde una perrita permaneció varios días sola después de que sus propietarios abandonaran la vivienda. “Recientemente recibimos una denuncia sobre una perrita que permaneció abandonada durante casi cinco días. Sus dueños se fueron y la dejaron sola, hasta que vecinos, preocupados por su situación, nos pidieron auxilio para ayudarla y buscarle un nuevo hogar", relaró Josue Esperanza, portavoz de la Policía Municipal. No obstante, explicó que ya están "trabajando para que esta perrita tenga una segunda oportunidad, un hogar donde pueda ser cuidada, protegida y, sobre todo, amada".

Alquilar con mascotas se convierte en un reto

Para quienes tienen animales rescatados, encontrar una vivienda que permita su permanencia puede convertirse en una dificultad adicional al momento de buscar alquiler. Marcela López, una capitalina que actualmente alquila una vivienda y tiene mascotas, aseguró que en muchos de los inmuebles disponibles encuentra restricciones que complican la búsqueda. “Ahora en la mayoría de casas en renta piden sin mascotas, yo alquilo y tengo cuatro perros y cinco gatos, todos rescatados de la cale y es bien dificil encontrar una casa adecuada, pero nunca hemos pensando en dejar a nuestros animales, ellos se van con nosotros, buscamos algo ideal para que todos vivamos tranquilos”, contó. López explicó que sus animales fueron rescatados de la calle y que, aunque la búsqueda de una vivienda adecuada puede ser complicada, no considera abandonarlos como una opción.